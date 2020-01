Pirát Michálek se vrhl na občana s transparentem. Když už nemáš vůbec co hrát, vraž tam Rusa, reaguje Zahradil. Video

V úterý se konalo mimořádné zastupitelstvo Prahy 1, na kterém se rozhodovalo o odvolání starosty Pavla Čižinského a koalice Praha sobě, Piráti a sdružení My, co tady žijeme (STAN, lidovci a Iniciativa občanů). Celou vyhrocenou atmosféru ještě umocnilo to, když předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vystartoval po jednom z občanů.