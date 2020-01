Vyoral se pídí po tom, kam se poděl „blanický rytíř“ Petr Pavel

Vyoral poukazuje zejména na to, že loni na začátku listopadu zhruba do začátku prosince minulého roku se to v řadě médií doslova hemžilo rozhovory s Petrem Pavlem. O něm komentátor hovoří jako o „bývalém kariérním komunistovi působícím v československé socialistické armádě, který se posléze „propracoval“ až do čela vojenského paktu NATO, tedy svého původního úhlavního nepřítele“. Nyní je však ticho, a tak Vyoral přemýšlí, kam se dotyčný poděl.

„Po první vlně oťukávání veřejnosti „dobrým vojákem Pavlem“ coby potenciálním prezidentským kandidátem ze stáje bývalého diplomata či ex-tváře Evropských hodnot Petra Koláře (otce hrdinného bojovníka s ruskými sochami, kouzelníka s plachtami a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře) se po generálu Petru Pavlovi tak trochu slehla zem. Analyzuje si Petr Kolář možnosti? Poučí se z neúspěchu svého bývalého koně – postrachu králíkáren a točícího se Derviše? Povedzte mi, Pavel, čo vy si predstavujete pod takým slovom oportunistické?“ píše.

Za generála bych ruku do ohně nedal

„Nebo šlo třeba z určité části o součást přípravy žádoucího kádru? Upřímně, netroufám si soudit, nicméně vzhledem k řadě generálových mediálních vystoupení bych za něj ruku do ohně nedal. I když politicky mu to myslí správně. Strany změnil na výbornou a z lokaje sovětského stal se lusknutím prstu lokajem americkým,“ podotýká.

Blanický rytíř

Český bloger na portálu dále přemýšlí o tom, zda opravdu byly schopnosti a dovednosti Pavla na takové úrovni, že se zástupce „okrajové východoevropské provincie“ vypracoval až na samotný vrchol Severoatlantické aliance.

V článku zmínil také to, co Pavel pronesl loni v prosinci v jednom z rozhovorů. Tehdy se totiž hojně diskutovalo o tom, že by mohl v dalších volbách usilovat o křeslo českého prezidenta.

„Pokud uvidím, že do příští prezidentské volby půjdou lidé, kteří budou evidentně volitelní a budou podle mého názoru představovat pro tento stát spíš nebezpečí, pak do toho půjdu, protože to budu považovat za svoji povinnost,“ pronesl tehdy.

Moderátor DVTV Martin Veselovský na to tehdy reagoval slovy, že Pavel bude vlastně „takový blanický rytíř“. „Dá se to tak říct,“ odpověděl ve vší vážnosti generál.

Tato jeho reakce však mnohé pobavila. A patřil k nim i Vyoral: „Ve vší vážnosti musím říci, že něco tak směšného snad toho času neřekl ani Jiří Drahoš , předchůdce generála Pavla ve stáji ex-diplomata Petra Koláře. Možná i proto si tým potenciálního prezidentského kandidáta zvolil oddych a momentálně si analyzuje jeho mediální obraz, schopnosti a možnosti…“

Komentátor také zmínil to, že Pavel v listopadovém rozhovoru s Pavlem Štruncem prohlásil, že „nezvažuje vstup do politiky“, protože ho „politika opravdu neláká“. Pak ale dodal, že „může nastat situace, kdy to bude brát jako službu tomuto státu“ a pak by postupoval jinak. „Pokud by se měl profilovat kandidát, který by nás přivedl ještě blíže k Rusku nebo k Číně, případně kandidát, který by měl snahu nás transformovat do situace dnešního Maďarska, pak bych to skutečně viděl jako něco, v čem bych žít nechtěl a pro co bych rád něco udělal,“ řekl tehdy. Podobně se pak vyslovil i v rozhovoru pro Prostor X.

Kandidatura – ano či ne?

„Možná jsem jen moc přísný, ale přijde mi, že emeritní šéf NATO pod křídly Petra Koláře tak trochu „zdrahošovatěl“. Nezvažuju vstup do politiky, ale… Pokud bude hrozit riziko „nebezpečného kandidáta“ (který by zřejmě ČR nevnímal jen jako vazala EU či USA?), pak to v zájmu státu vezmu. Pokud bude poptávka, tak to vezmu. A jen tak mimochodem zatím objíždím republiku s přednáškami s Petrem Kolářem v zádech,“ podotkl Vyoral.

Dále pak doplnil, že sice chápe, že pan generál zřejmě nechce úplně přepálit start prezidentské kampaně, ale když už na tento led sám mediálně vstoupil, pak jsou mlžení a nejasná slova pomalou zhoubou u každého politicky angažovaného člověka.

„U generála s jeho výsledky je to pak pro mě o to více zarážející. Ale což, je to další boj generála Petra Pavla. Jen nemám rád mlžení a pokrytectví. A to, se vší úctou, právě u generála Pavla spatřuji,“ míní autor článku.

...čo vy si predstavujete pod takým slovom oportunistické?

„Já jsem měl tehdy jen jedinou myšlenku, abych šel sloužit právě tam (do Prostějova). A jestli v cestě stálo jen to, abych podal přihlášku do KSČ, nemohlo mě to nijak zastavit,“ cituje úryvky Vyoral a pokračuje: „Málokdo, a já vůbec ne, si tehdy asi uměl představit, že by mohl celý režim zkolabovat. Já jsem si spíš představoval, že se bude méně partajničit a bude se více dbát na to, aby věci fungovaly. A i proto, když potom po dvouletém kandidátském období za mnou přišli se vstupem do strany, tak jsem v tom viděl i šanci, jak těmto věcem pomoci. Proto jsem to nevnímal špatně, když jsem to v roce 1985 podepsal.“

V samotném závěru se Vyoral snaží dokreslit představu o charakteru generála tím, že uvádí jeho někdejší vyjádření k členství v KSČ pro Reportér Magazín v roce 2014.

Redaktor však na něj vytáhl, že po listopadu 1989 zase vystoupil. Na to Pavel reagoval následovně: „Ano, v prosinci jsem šel s klidným svědomím vrátit knížku. A neviděl jsem ani tohle jako nějaké oportunistické gesto. Prostě jsem si řekl fajn, tak tohle už máme z krku, teď budou věci jinak.“

A tak se Vyoral, slovy klasika, vlastně ptá: „A povedzte mi, Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom oportunistické?“