„Nechápu, proč si z nás dělá takové šoufky.“ Mediální analytik o tajné hře České televize a nemohoucnosti poslanců

Minulý týden česká poslankyně a účetní Ivana Nevludová promluvila o problémech s hospodařením a transparentností rozpočtu České televize. Nakonec dospěla k závěru, že spousta důležitých dat vztahujících se k finančním operacím není k dispozici. Navíc poukázala na problémy s dodržováním zákona během výběrových řízení.

Mediální expert Jiří Mikeš ve svém rozhovoru pro portál Parlamentní listy sdílí nespokojenost české poslankyně ohledně nepřehledného účetnictví České televize a vyjadřuje názor o nepřípustnosti takových poměrů mezi veřejnoprávním médiem a občany jakožto daňovými poplatníky.

„Opravdu nechápu, že si z nás jako daňových poplatníků dělá Česká televize takové šoufky. My jsme všichni akcionáři, protože platíme koncesionářský poplatek, a měli bychom vědět, na co jsou naše peníze vynakládané, co se s nimi děje a kdo kolik za co dostává,“ neskrývá své pohoršení Jiří Mikeš.

Dále expert zdůrazňuje, že fungování České televize, co se týče finanční odpovědnosti, je v rozporu se základními pravidly, jimiž se má řídit každý slušný podnik. „Vzpomínám si, když jsem dělal ředitele agentury, tak se ke každé faktuře zákazníkovi posílaly dodavatelské faktury, aby přesně věděl, za co utrácíme peníze. Tak je to v byznysu, nebo by to mělo být, a pokud to nedělá Česká televize, pak je něco špatného ve státě dánském,“ dospívá k závěru Mikeš.

Čeští poslanci, kteří by se měli touto otázkou zabývat, ve skutečnosti nepodnikají v podstatě žádné kroky k tomu, aby přiměli Českou televizi k větší odpovědnosti. Mikeš si myslí, že by měli hájit zájmy občanů republiky, kteří jsou daňovými poplatníky a platí koncesionářské poplatky.

Klesající zájem diváků o ČT

Expert nemá žádné iluze ani ohledně efektivity České televize. Uvádí totiž, že čím dál více klesá její sledovanost a diváci se v současnosti ubírají ke komerční televizi. Jako jeden z důvodů se předkládá absence objektivity v tamějších pořadech. „Fridrichová nebo Wollner by měli dělat pořady vyrovnaně, aby brali v úvahu i protistranu. Všechno má totiž dvě strany, začátek i konec a novinář musí být objektivní, ale žel Česká televize v mnoha případech objektivní není,“ tvrdí.

Česká republika jako malá země pociťuje vliv světových mainstreamových médií, což má svůj značný vliv na postoj a fungování naších domácích hromadných sdělovacích prostředků. Z větší části se jedná o pohled amerických a západoevropských médií, které utvářejí náš vlastní pohled, zatímco názory z jiných zemí se vynechávají.