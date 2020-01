„Neuvěřitelné stádo pi*usů.“ Pod příspěvkem Zahradila o neúčasti ODS na plénu o Babišovi to opravdu vře

„Špinavé prádlo si umíme vyprat doma, Babiše chceme porazit ve volbách, ne nějakou oklikou přes ‚Brusel‘,“ vysvětlil Zahradil. „To ať si zkouší třeba Piráti, když to jinak neumí. Je to ale známka slabosti,“ dodal.

Dnes se na plénu #EP povede debata na téma @AndrejBabis. Za @ODScz v ní nevystoupíme. Špinavé prádlo si umíme vyprat doma, Babiše chceme porazit ve volbách, ne nějakou oklikou přes “Brusel”. To ať si zkouší třeba Piráti, když to jinak neumí. Je to ale známka slabosti. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) January 15, 2020

Tento výrok vyprovokoval bývalého člena ODS a expremiéra ČR Mirka Topolánka. „To je ale Honzo opravdu chlapské. Teď nevím, kdo mu před dalšími volbami leze víc do pr..le. Jestli VKML nebo ODS. Blahopřeji. Přece to nenecháme těm Bukanýrům... ,“ reagoval Topolánek a dostal podporující smajlik od zakladatele TOP09 Miroslava Kalouska.

Ale nebylo to vše, olej do ohně přilil také bývalý místopředseda EP Pavel Telička. „Špinavé prádlo (výlučně spojené s cizími penězi) se prý má prát doma. Bitva k porážce Babiše ostatně už začala na Praze 1,“ napsal.

Politici pod komentářem pana Teličky pokračovali ve vzájemném obviňování.

„Chcete, ex-kolego Teličko, připomenout vaše reakce, když se v EP řešilo Babišovo vlastnictví médií? To jste ovšem ještě reprezentoval ANO,“ zaútočil Zahradil.

Telička ale s jistotou oponoval, že veškerá vystoupení má na webu a poradil Zahradilovi, aby „si napřed zametl u sebe“. „ Ano, tak já vám to připomenu. Shodli jsme se tenkrát na tom, že to na plénum EP nepatří. Asi vám to už nějak vypadlo z paměti,“ pokračoval Zahradil. „A víte, že vypadlo? Stejně jako Vám, že řeč byla o konkrétní situaci a ta měla vývoj. Včetně mých jednání s Babišem a sms jemu, včetně výzvy k řešení a pak k rezignaci. Toto je kvalitativně jinde, o penězích EU. Ale souhlasil bych, že inflace debat snižuje efekt,” reagoval na to Telička.

„Sice jsem Zahradila taky nakouřil, ale vy jste obrkokot a nevím, proč Vás tu ještě trpím,“ uzavřel tuto diskusi Topolánek.

Vlna kritiky také přišla ze strany uživatelů. Drtivá většina Zahradila nepodpořila. „Co už zase lžeš?! Cos konkrétně ty kdy vypral? Víš vůbec, co to sloveso znamená, žvanile? Vy jenom bordelíte pro svoje členy a donory. Jinak jste od vzniku udělali minimum pro dobro státu. Kdyby ta vaše tlupa nebyla v P, bude tady možná mít smysl nějaká pravicová smysl,” napsal uživatel s přezdívkou GeeZeR. Podobných komentářů člen ODS obdržel hodně, na některé z nich odpovídal Mirek Topolánek, který nakonec prohlásil:

„Když čtu diskuzi pod Tvým tweetem, tak se Ti omlouvám, že jsem sem vlezl. Přestože jsem reakci myslel upřímně a myslím, že se mýlíš. Neuvěřitelné stádo pi*usů.“