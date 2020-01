Socioložka výbušně promluvila o českých reality show: Výměna manželek a Prostřeno podle ní prohlubují rozdíly mezi lidmi

Televizní žánr reality show je docela populární po celém světě a každá reality má hodně fanoušků a docela velké publikum. Je to jeden z důvodu, proč je to důležité téma v oblasti sociologie. Pro portál Aktualně.cz o českých reality show v TV a jejich dopadu na společnost promluvila socioložka Irena Reifová z Univerzity Karlovy.

Podle odbornice takové pořady zjevně zneuctí účastníky a dělají to schválně. „Jedním ze základních vyjadřovacích prostředků filmové řeči je výběr záběrů, které se použijí. Není povinností tam zařadit takový záběr. To je vědomá a záměrná volba dát tam záběr, ve kterém účastník špatně používá kosmopolitní název. To, že je vybrán, svědčí o nějakém záměru,“ okomentovala na dotaz novináře Reifová známou scénu v Prostřenu, kde lidé špatně vyslovují anglické slovo cheesecake.

Kromě toho uvedla, že úmyslně a podrobněji jsou znázorněny také nečistoty v domě účastníků, nedostatek estetického cítění, ale také nastavení k práci a činorodosti.

Novinář Radek Dragoun se dál pokusil odhadnout, že reality show by mohly ukázat například politikům, co trápí obyčejné lidi a tím potlačit polaritu ve společnosti. Socioložka s tím ale sotva souhlasí.

„V zásadě bychom mohli říct, že česká reality TV opakuje rozkol mezi vítězi a poraženými sociální transformace. Neustále staví na pranýř a odsuzuje ty, kteří neuspěli. Ty, kteří ani po 30 letech od revoluce nevyužili šance, které nový společenský systém přinesl. Nestali se lidmi prosperujícími a úspěšnými, kosmopolitními světoobčany všemožně rozvíjejícími sami sebe,“ reagovala Reifová.

„Reality TV není jenom zábava, která se odehraje v televizi a následně skončí. Zvyšuje to polaritu mezi vítězi a poraženými, která vede k oslabování demokracie a čím dál úspěšnějšímu tažení populismu a extremismu,” dodala.

Na závěr socioložka uvedla, že na reality show nevidí nic špatného, má ale jednu poznámku. „Na reality TV není nic špatného, ale proměnila se v znehodnocování lidí, popírání jejich jakékoliv hodnoty, které je daleko za hranicí, kde je funkční ukazování odlišností. Reality TV by se měla zaměřit na méně nenávistné zobrazování odlišností a každodennosti a odebrat vyložené znehodnocování lidí a jejich definování jako bezcenného dehumanizovaného materiálu.“

Vůbec první Výměna manželek (Wife Swap) byla natočena britskou produkční společností RDF media v roce 2004. V Americe stejná show začala své vysílání v roce 2005. V českých televizích, jak poznamenala ve stejném rozhovoru Reifová, Výměna manželek běží už 15 let.