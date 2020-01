Robejšek o arabském jaře a jeho důsledcích: Jen ať proboha Západoevropané nezačnou zase někde zavádět demokracii

Svůj post na sociální síti začal prohlášením: „Jen žádné další arabské jaro prosím.“ Dále v příspěvku vysvětluje, že v roce 2010 začalo takzvané arabské jaro. Dodal, že si tehdy západní elity myslely, že chápou, o co jde a že dokážou věci ovlivnit.

„Ale po deseti letech bezvýsledného fušování Evropa získala jen statisíce neintegrovatelných cizinců. Jen ať proboha Západoevropané nezačnou zase někde zavádět demokracii,“ napsal Robejšek s dovětkem, ať to není například v Libyi či v Íránu.

Na konci svého příspěvku doplnil i předsevzetí, kterým by měl začít tento rok.

„Rok 2020 by měly začít s předsevzetím, že se přestanou plést do věcí a regionů, kterým nerozumí. Výsledek by byl nepochybně mnohem lepší.“

Klimatický pas?

Na konci minulého roku zaujalo Robejška téma klimatického pasu, který navrhla německá politička Claudie Rothová, která je spolupředsedkyní strany Spojenectví 90/Zelení.

Politolog okomentoval návrh, se kterým přišla německá politička. Takzvaný klimatický pas by měl být udělován utečencům před klimatickými změnami. Majitel by měl být pak oprávněn k přesídlení do země jeho volby.

K tomuto příspěvku se vyjádřili také uživatelé sociální sítě.

„Vždycky než se nad takovým bizárem rozčílím, se nadechnu a řeknu si, že si za to vlastně můžeme sami, západní společnost, nebo alespoň její určitá část, je prostě dekadentní a začíná rozkládat sebe sama zevnitř, hlavně svou touhou po bezbřehé toleranci všeho a všech, za cenu oné ztráty své podstaty. Dříve by takovýto a podobní lidé, nedostali v mediálním prostoru ani vteřinu času, dnes naopak přitahují a čím absurdnější, hloupější nebo více sebezničujícím dojmem působí, tím více se o nich mluví. Pevně doufám a snad i věřím, že to bude pouze jedna z dalších bouří ve sklenici vody,” okomentoval chování Rothové Jindřich František Boblig.

V souvislosti s klimatem se Robejšek vyjádřil již dříve. V minulém roce například předpověděl klimatickým aktivistům konec.

Podle jeho mínění se každé hnutí dříve nebo později vyčerpá a záleží na tom, jestli skončí tím, že ho lidé mají plné zuby, nebo jestli se mu podaří dosáhnout nějaké konstruktivní změny. Konkrétně narážel na stávky za klima Fridays for Future, kterými se proslavila ekologická aktivistka Greta Thunbergová.