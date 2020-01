„Armáda ČR tomu říkáme už jen ze setrvačnosti. Definitivně ji ztrácíme.“ Analytik Štefec o nákupu vrtulníků z USA

Jaroslav Štefec na svém Facebooku publikoval komentář ke zprávě portálu Seznam Zprávy, kde opakovaně zaznělo, že nejvhodnějšími vrtulníky pro českou armádu nejsou nakupované americké stroje, nýbrž italské vrtulníky AW 139.

„Co k tomu dodat. Snad jen to, že i lhát se musí umět. Pominu fakt, že Česká republika už dávno přišla o schopnost bránit své území. Nyní ztrácí definitivně i ten zbytek ozbrojených sil, kterému se zřejmě ze setrvačnosti stále říká AČR. V přímém přenosu vidíme jeho transformaci v poslušného kývala nařízení a pokynů ze zahraničí,” myslí si analytik.

Podle jeho názoru je jen otázka času, kdy příslušníci Armády České republiky budou natolik poslušní, že na rozkaz začnou střílet dolidí. To prý zapadá do snah o odzbrojení českých občanů a likvidaci domobran.

„Je jen otázkou času, kdy se tato ozbrojená složka změní v až natolik poslušný nástroj politiky států, u nichž lze o sympatiích k naší zemi a k nám, Čechům, jen těžko mluvit, že budou jeho v zahraničních válkách k zabíjení vycvičení a skvěle placení příslušníci ochotní bez skrupulí na povel střílet do vlastních občanů. Nakročeno k tomu máme. Navíc to perfektně zapadá do mozaiky snah o odzbrojení obyvatel ČR a likvidaci domobraneckého hnutí,“ napsal na svém Facebooku.

Štefec dále cituje svého kamaráda, jenž údajně prohlásil, že EU a NATO jsou predátoři se zuby namířenými dovnitř. My prý nejsme dost silní na to, abychom přežili.

„Jak nedávno trefně poznamenal kamarád zoolog: "NATO a EU dneška jsou jako predátoři s dovnitř obrácenými zuby. Jakmile jednou uchvátí kořist, už jim nemá šanci vyklouznout. To je prostě příroda. Chytit, sežrat a vy***t to, co zbyde. Přežijí jen silní, a my to nejsme,” uzavřel zbrojní analytik své vyjádření.

Nákup pasivních radarů Vera NG

Štefec předtím také komentoval situaci okolo pořizování pasivních sledovacích systému Vera NG pro českou armádu. Poukazoval na vysokou cenu, jež je dvakrát vyšší, než se původně myslelo.

„Tak prý se nám obrana spletla. Dva pasivní radary Vera NG od Omnipolu nás, daňové poplatníky budou stát dvakrát víc než počítala. Celkem 1,5 miliardy. Pan ministr byl údajně zaskočen, na jaře loňského roku na vládě získal povolení radary pořídit za polovinu, bratru za 780 milionů korun. "Nová" cena je údajně "odpovídající a ověřená znalcem". A důvod obrovského rozdílu? Na sekci vyzbrojování prý počítali se starými cenami,“ napsal na svých sociálních sítích.

Celou situaci okolo ceny za nové radary Vera NG označil za „věšení bulíků na nos“.