Robejšek napsal, co může vést ke vzniku žlutých vest v Česku

Na začátku příspěvku si pokládá politolog otázku, co stálo za vznikem žlutých vest. Zároveň poskytuje i vysvětlení. Jak sám napsal, ve Francii byl proveden rozsáhlý výzkum o příčinách vzniku tohoto hnutí. Dle jeho slov se zjistilo, že město, které ztratí gymnázium, knihkupectví, kino nebo zdravotnické středisko, znamená fenomén žluté vesty.

„Kupříkladu ve třiceti procentech komun, ve kterých byl zrušen lokální mini-market, došlo k výskytu ‚žlutých vest‘. Totéž se ale stalo pouze v osmi procentech komun, které o svůj mini-market nepřišly. Ekonomové dokonce vypočítali, že zrušením mini-marketu dojde ke ztrátě životní kvality obyvatel ve výši 2.155 Euro, což se ve Francii rovná třináctému platu,“ vysvětluje.

Podle jeho mínění nám to říká to, že v neoliberální ekonomice záleží nejprve na eficienci, což, jak dodal, lze chápat, jako „co nejlevněji a co nejrychleji“. Uvádí, že to znamená, že zaniknou taková místa sociálního setkávání, která se ekonomicky „nevyplatí“. V postu na sociální síti dodává, že na jejich místo nastoupí obslužní centra a internetizované služby.

Ničení sociální stability

„Zánik časo-prostorově dostupných služeb a tím i míst setkávání lidí jsou ale dvě kritické veličiny pro zachování spokojenosti občanů a tím i politické stability celé země,“ napsal.

„To se týká i naší společnosti. Ta má hlavní město, které se chce raději kamarádit s Budapeští a s Varšavou, protože jejich obyvatelé k sobě mají zájmově a tudíž i názorově blíže, než k venkovu své vlastní země. A pak se vzdělanci a salonní levice rozčilují nad názorovou rozpolceností společnosti,“ uvedl závěrem.

Hnutí žlutých vest

V závěru příspěvku se věnoval pojetí společnosti podle vzoru „all digital“. Uvedl, že toto pojetí možná funguje v městských aglomeracích, dle jeho názoru však ničí sociální stabilitu venkova.

Protesty žlutých vest začaly ve Francii 17. listopadu 2018. Protestující žádali nezvyšovat daně z pohonných hmot a ceny benzinu. Demonstranti jsou nespokojeni se sociální politikou francouzských úřadů. Protesty jsou často doprovázeny nepokoji a střety mezi demonstranty a policií.

Francouzská rozhlasová stanice RTL dříve oznámila s odvoláním na informaci vlády, že Francie ztratila za rok protestů žlutých vest 2,5 miliardy eur.