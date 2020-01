„Vláda nemá právo ani pravomoc ty reparační nároky odpustit.“ Poradce Okamury Novák připomněl nacistické činy

Na začátku rozhovoru se mluvilo o částce, která by se měla na reparace vztahovat.

„Pro určení výše válečných reparací jsou směrodatná dvě data. Schválený požadavek Mezispojeneckým reparačním úřadem. A samozřejmě i úrok za celou tu dobu. Když jsem to spočítal s pětiprocentním úrokem, což není moc, tak to dělá 15 000 miliard korun. Právníci zabývající se mezinárodním právem uvádějí podobné částky,” uvedl Novák.

Dodal, že v případě Československa se do reparací nezapočítával zabavený majetek občanů daného státu.

„Sudetští Němci, tedy občané předmnichovského Československa, tehdy byli jako kolaboranti vyvlastněni. Jejich majetek byl zabaven v souladu s československými zákony a do reparací se nemůže započítávat. Mýty o tom, že reparace jsou vyřešeny majetkem sudetských Němců, jsou absolutní blábol a právní nesmysl. Nikdy to tak nebylo,” zdůraznil zastánce SPD.

Zároveň v této souvislosti poznamenal, že se ostatně na Pařížské konferenci Československu přiznala možnost brát si v rámci zabavování majetku sudetských Němců i finance na účtu Říšské banky v Německu, a to v rámci zabavování majetku kolaborantům.

Jak vyplývá z rozhovoru, Novák se otázkou reparace zabýval hlouběji a zjistil některé detaily.

Podle jeho slov Němci nikdy nezpochybnili reparace vůči Československu a v roce 2010 bez problémů zaplatili reparace za 1. světovou válku.

„Zaplatili to nějaké finanční skupině, která pohledávku odkoupila od států, kterým to Německo dlužilo. Byly to sedmdesát milionů eur, asi 1, 7 miliardy korun. V souvislosti s první světovou válkou je třeba říct, že Československo platilo dohodovým mocnostem i část reparací za Rakousko-Uhersko. Ještě deset let po válce jsme spláceli reparace našim spojencům, kteří nám nic neodpustili. My je splatili, ale Hitler v roce 1935 zastavil splácení reparací za první světovou válku. A mocnosti mu to tolerovaly,“ okomentoval historické události Novák.

Podle poradce SPD v případě 2. světové války jde o totéž.

„Naši letci bojovali o Británii, ale za naše peníze. My jsme si půjčili na letadla, uniformy i stravu. A do roku tuším 1965 jsme to poctivě spláceli a splatili. Ale spojenci nám v roce 1948 zastavili splácení německých reparací a Německo žilo na náš účet. Takže viník války, tedy Německo, nám roce 1948 nedalo ani halíř. To si člověk začne ťukat na čelo,“ nakreslil paralely novinář.

Dále Novák uvedl, že poslanci SPD a KSČM společně po konzultacích s právníky došli k tomu, že jsou reparace vymahatelné.

„Podle zákona o hospodaření s majetkem státu vláda nemá právo ani pravomoc ty reparační nároky odpustit. Interpelovali jsme premiéra Babiše i ministra zahraničí Petříčka, kteří naše nároky nerozporovali, ale obávají se poškození našich vztahů v Evropské unii. To je nesmysl,“ okomentoval situaci novinář.

Vyslovil opačné stanovisko, že nevymáhat válečné reparace je trestné.

Přitom Novák nepodporuje variantu, když některé vlády své pohledávky prodaly soukromým finančním skupinám, které je vymohly.

„To by ale byla velká škoda, protože by na tom Česko tratilo. Vždyť můžeme říci, že v tuto chvíli dluží Německo každému občanu České republiky, a to včetně kojenců a důchodců, kolem půldruhého milionu korun na ruku. Tříčlenná rodina by tedy dostala čtyři a půl milionu korun,“ poznamenal.

Pak Novák přichází se svým návrhem, aby se peníze nerozházely a měli z nich profit občané i stát.

„Když jsme byli schopni vytvořit zmetkovité zákony o privatizačních fondech, tak bychom byli schopni vypracovat i speciální zákon o reparačním fondu, kterému by vláda předala tyto pohledávky. Účastníkem fondu by mohl být každý občan České republiky, který zaplatí symbolický poplatek, jako to bylo i při kuponové privatizaci. Mohl by z toho profitovat každý občan s tím, že si samozřejmě vláda naúčtuje určitá procenta do rozpočtu z vymožených peněz,“ uvedl novinář.

Jak ukazuje závěrečná část rozhovoru, Novák naléhá na to, že v případě požadavku na reparace jde o legitimní nárok českých občanů.

„Nacisté tady toho dost rozkradli a zničili, takže vymáhání těchto nároků dlužíme našim předkům. S Němci hodně spolupracuji a toto se týká primárně vlády. Německo zažívá ekonomický boom a mělo by sousedovi, kterého zavleklo do dvou světových válek, zaplatit. Dobré účty dělají dobré přátele,“ argumentoval svůj názor spisovatel.