V Iráku jsme legitimně, řekl Metnar po jednání s Babišem a komunisty

Do Strakovy akademie dnes dorazil lídr komunistů Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Na pořadu dne bylo jednání s premiérem Andrejem Babišem a ministrem obrany Lubomírem Metnarem. Hlavním tématem bylo stažení vojáků z mise NATO v Iráku.

Komunistická strana se k angažmá Čechů v zahraničí staví dlouhodobě kriticky. Nyní chtějí stáhnout asi 40 českých vojáků, kteří jsou v Iráku, a to kvůli napětí mezi USA a Íránem.

„Pan premiér s panem ministrem obrany nás informovali o tom, že vláda Iráku zatím usnesení iráckého parlamentu nerealizovala, nerozhodla o tom, že by naši vojáci měli být staženi, jednají na úrovni vláda–vláda,“ sdělil Filip po skončení jednání novinářům s tím, že v usnesení iráckého parlamentu se doporučuje irácké vládě, aby o stažení zahraničních vojáků rozhodla.

Vysvětlení usnesení

Filip vysvětlil, že v usnesení je uvedeno, že pokud vojáci zůstanou nadále v zemi, budou považováni za okupanty. Z toho důvodu chce požádat místopředsedu iráckého parlamentu o vysvětlení. Zdůraznil, že jde o to, aby vojáci české armády nebyli považováni za okupanty, za cizí moc.

„Oni jednají vláda - vláda. Já jsem oznámil premiérovi, že v tom případě požádám svého partnera o vysvětlení toho usnesení o tom, že vojáci cizích armád, kteří tam zůstanou po útoku, budou považovaní za okupanty,“ sdělil.

Vyhodnocování rizik

Svůj názor sdělil i Metnar. Podle něj jsou vojáci v zemi legitimně. „Pan předseda Filip zmiňoval usnesení iráckého parlamentu, které doporučilo irácké vládě stažení spojeneckých vojsk. Je to doporučení, ale naši vojáci jsou tam na základě rozhodnutí a schválení irácké vlády. Zatím jsme tam naprosto legitimně, to bych chtěl zdůraznit . Pokud se irácká vláda rozhodne jinak, budeme to respektovat,“ doplnil.

Podle Metnara se vojáci nachází na místě a vyhodnocují rizika. Podle jeho slov se stav stabilizuje.

„Aktuálně vojáci plní úkoly, situace se postupně stabilizuje. Každý den vyhodnocujeme rizika, bezpečnost našich vojáků je to hlavní. Pokud by došlo k vyhrocení situace, jsme připraveni přijmout adekvátní opatření,“ dodal.

Napětí mezi USA a Íránem

Co se týče smrti generála íránských jednotek Kuds Kásima Sulejmánho, ke které došlo v prvních dnech roku 2020, komunisté ji označili za vraždu a zřejmý akt bez vyhlášení války, tudíž zločin proti míru. Právě vražda generála eskalovala napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Ze strany Bagdádu zaznělo, že americký útok je porušení podmínek přítomnosti amerických vojáků v Iráku a zahájil přípravu mechanismu jejich stažení. Íránské ozbrojené síly v odvetné reakci podnikly v noci 8. ledna raketový útok na americké základny v Iráku.