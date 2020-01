Falšuje pražská kavárna průzkumy veřejného mínění? Novinář Šídlo ze Seznamu Zprávy sedí ve vedení agentury STEM

Mediální a politický analytik Štěpán Kotrba se na svém Facebooku ptá, zdali je v pořádku, aby vlivný novinář byl ve vedení společnosti provádějící průzkumy veřejného mínění. Jindřich Šídlo je v agentuře STEM veden jako člen správní rady.

„Myslíte, že je v civilizovaných zemích možné, aby byl názorově velmi vyhraněný politický komentátor ve správní radě firmy, která provádí průzkumy veřejného mínění, včetně těch politických?“ napsal Kotrba.

Dalším, kdo poukázal přítomnost Jindřicha Šídla ve vedení agentury STEM, byl bloger a komentátor Tomáš Vyoral. Ten mimo jiné věnoval pozornost podobné situaci, která byla okolo moderátorky DVTV Daniely Drtinové. Ta v minulosti byla ve správní radě Open Society Fund kontroverzního amerického miliardáře George Sorose. V jeho případě například na konci loňského roku začaly znít ve Velké Británii hlasy volající po tom, aby byly aktivity Sorose vyšetřovány kvůli jeho údajným činnostem směřovaným proti brexitu.

„Politický „komentátor“ Jindřich Šídlo ve vedení výzkumné agentury STEM zveřejňující politické preference... Jen abyste věděli... Není to tak trochu jako, jen trošku, jako ne moc, malinko... potenciální střet... nebo to platí jen u Babiše, kterého pan Šídlo tak rád? Ostatně obdobný psí kousek, jako ještě nedávno paní Drtinová ve správní radě Sorosova Open Society Fund... To jsou ti hlídací mopslíci vládnoucího eurokratického režimu.. eh, pardon, demokracie,“ napsal na svém Facebooku Tomáš Vyoral.

© Foto : Facebook Tomáš Vyoral

STEM a Trikolóra

Na „podivné“ výsledky volebních preferencí STEMu upozornil včera na svých sociálních sítích předseda hnutí Trikolora Václav Klaus mladší. Podle volebního modelu agentury by Trikolóra v prosinci minulého roku získala pouze 0,5 % hlasů voličů.

„Nejvypečenější je, že u té jediné agentury (STEM – red.), kde to 8x kleslo (ze 4,0 na 0,5) jsme měli interní průzkum (za několik set tisíc) rozdělenej i po krajích. A tvrdili nám v něm, že máme 4% skalních voličů a 3% dalších pravděpodobných. Tak buď nás okradli a prodali nám totální bulšit. Nebo jim to nesedí teď. Anebo se 7/8 „skalních“ voličů hrozně naštvalo, že se blíží Vánoce a přešli jinam. Co myslíte, je to za a) b) nebo c)?“ ptal se Klaus mladší na svém Facebooku.

Podle volebního modelu STEMu by v měsíci říjnu minulého roku Trikolóra získala 4,2 % hlasů voličů.