Stále jste odkládali cestu k lékaři? Samoodběrové vyšetření rakoviny nyní i u Vás doma

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR spouští unikátní pilotní projekt. Od úterý 14. ledna začíná s pomocí České pošty rozesílat pilotní balíčky se samoodběrovou sadou na vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku.

„Pokud by se díky samoodběrovému vyšetření, které nyní testujeme, podařilo zachránit byť jen jeden lidský život, byl by to významný úspěch,“ zdůraznil význam pilotního projektu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jak se uvádí v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví, takzvaný kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory. Ročně je v Česku diagnostikováno přibližně 7 500 nových onemocnění a téměř 3 500 pacientů na toto onemocnění každý rok umírá. Jde o závažné onemocnění, které je na začátku zcela bez příznaků, a proto je často objeveno příliš pozdě.

© Foto : Zpravodaj ÚZIS ČR Sada pro vlastní screening kolorektálního karcinomu

Díky včasnému nálezu je však často možné zabránit vývoji pokročilé rakoviny. Tomu by mělo napomoci i samoodběrové vyšetření jako nová možnost pro ty, kteří opakovaně nereagují na pozvánky a screeningu se neúčastní.

Pilotní projekt Od ledna do konce března 2020 osloví ve třech vlnách celkem 10 000 pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny formou balíčku, jehož součástí je samoodběrová sada na odběr zcela zdarma a v pohodlí jejich domova. Projekt financovaný Evropskou unií má za cíl zvýšit počet vyšetřených mužů a žen ve věku od 50 do 70 let.

„Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, odebere pojištěnec vzorek stolice a zašle ho v přiložené návratové obálce spolu s podepsanými dokumenty bezplatně do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce zašle zpět výsledek vyšetření společně s dopisem, který obsahuje další pokyny,“ vysvětlil vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk. Návod na odběr stolice je také v elektronické verze.

Pokud je výsledek příznivý, pojištěnec by měl přesto dál pravidelně podstupovat screening u svého praktického lékaře či gynekologa a dávat stále pozor na možné příznaky kolorektálního karcinomu.

„Pokud je zjištěna přítomnost krve v odebraném vzorku stolice, neznamená to, že pojištěnec rakovinu má nebo ji dostane. Tento výsledek však upozorňuje na její možné riziko a pojištěnec je poté vyzván k návštěvě svého praktického lékaře, který mu vysvětlí další postup,“ dodal k věci Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra.

Podle slov praktického lékaře Norberta Krále každé další projekty, které se v rámci screeningu dělají, jsou důležité, protože účast na preventivních vyšetřeních stále není dostatečná. Navíc dle něj je důležité, aby rostlo i všeobecné povědomí o screeningu, aby lidé byli motivováni si své zdraví chránit.

Více informací nabízí ÚZIS.

Zubní lékařství v ČR

Před několika měsíci předseda SPD Tomio Okamura poukázal na další problém v českém zdravotnictví. Podle něj je vše natolik špatné, že značná část lidí nemá ani zubaře.

„V mnoha menších městech nebo odlehlejších místech země je problém sehnat zubaře, a to dokonce třeba i v Praze. Stačí, aby ten váš skončil, nebo abyste se přestěhovali, a obvykle vás čeká martyrium se sháněním nového stomatologa,” uvedl Okamura.

Tuto situaci ilustruje fotografie z Facebooku, která se objevila ve skupině Jihlava city. Stomatolog v tamní Brtnické ulici začal přijímat nové pacienty. Zpráva se roznesla a před jeho ordinací se stojí neskutečné fronty a lidé doufají, že je lékař přijme mezi své pacienty.