Věčný lídr: Petr Fiala konkurenci v ODS nemá. Pavel Novotný se rozhodl být zticha

Dnes bude probíhat sobotní kongres občanských demokratů, na němž svůj předsednický mandát bude už potřetí obhajovat Petr Fiala. Jak informuje ČT24, lídr strany před pražským kongresem, na který by mělo dorazit pět stovek delegátů, dostal nominace ze všech regionů a nemá vyzyvatele.

Fiala již neskrývá své pocity a podělil se s nimi včera i na sociální síti.

Kongres. Už zítra. Bude to velké, tak jsem se přišel podívat, jestli je všechno připravené. Sejde se nás tady totiž víc, než kolik mají některé jiné politické strany členů. ;-) To je ODS, jak ji mám rád: plná aktivních lidí, kteří chtějí měnit věci kolem sebe k lepšímu. Těším se! pic.twitter.com/qLXUafOgs5 — Petr Fiala (@P_Fiala) January 17, 2020

​Podotýká se, že o pozici prvního místopředsedy by se měli na základě nominací střetnout dosavadní statutární zástupkyně předsedy Alexandra Udženija a europoslanec a exministr zahraničí Alexandr Vondra.

Rovněž se v publikaci praví o tom, že nově na funkci místopředsedy kandidují senátor za obvod Ostrava-město Zdeněk Nytra a poslanec Jan Skopeček. Kromě toho mají nominace i šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a poslankyně Miroslava Němcová.

Kongres bude probíhat jeden den až do pozdního večera. Součástí programu bude tradiční vystoupení zástupců dalších stran – KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

Připomíná se, že ODS za rok oslaví 30 let od svého vzniku.

V Poslanecké sněmovně je už sedm let v opozici. Nicméně v dolní komoře je druhou nejsilnější stranou po vládním hnutí ANO.

Poté, co v minulém roce ODS opustili Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková, má strana 23 poslanců.

Udženija nedávno uvedla, jaké má přání ohledně své strany a co by to mohlo přinést.

Pro naši zemi by bylo dobré, aby se @ODScz vrátila do vlády. Kdyby ODS byla ve vládě, Česká republika by mnohem víc prosperovala! https://t.co/oazgTSwlzv — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) January 16, 2020

​Publikace rovněž poznamenává, že v Senátu má ODS s 18 členy druhý nejsilnější klub a díky Jaroslavu Kuberovi drží křeslo předsedy komory.

Z materiálu také vyplývá, že naposled občanští demokraté volili vedení na kongresu v Ostravě před dvěma roky. Tehdy Fiala také neměl protikandidáta a získal 451 ze 483 platných hlasů. První místopředsedkyní zůstala Alexandra Udženija, funkce místopředsedů obhájili Evžen Tošenovský, Martin Kupka a Miloš Vystrčil.

Zdroj nenechává bez povšimnutí známého člena této strany starostu pražské části Řeporyje Pavla Novotného. Jeho záměr zřídit pomník vlasovcům dostal velký ohlas a vyvolal kritiku v Rusku.

Ačkoli Novotný na Twitteru v minulých dnech uvažoval o své roli na sjezdu, teď se rozhodl „potěšit předsedu, a tedy být především potichu a hodný“.