„Vyloučené na světě není nic.“ Klaus o novém prezidentském období, ODS a Trikolóře

Na začátku odpovídal Klaus na otázku, jaký bude podle něj politický rok 2020. Odpověděl, že on sám nečeká žádné průlomy či revoluci.

„I když určité volby budou, ale nebudou to, myslím, ty volby úplně zásadní. Tak myslím, že nevyvolají naprostý chaos. Včera jsem přijal nového tureckého velvyslance a ptal jsem se ho, co je politický život v Turecku v letošním roce. A on mně odpověděl velmi chytře. Nemáme žádné volby. Takže já parafrázuji jeho odpověď,“ sdělil.

Poté se dotkli novoročních projevů. Klaus označil sám sebe za člověka, který uznává a respektuje tradice, a když se stal prezidentem, tak pokračoval ve stejném modelu. „Prezident Zeman už to porušil tím, že najednou začal říkat, že nebylo zvykem mít novoroční projevy. No a úplnou revolucí jsou pokusy předsedů obou sněmoven, aby měli také svůj prezidentský projev,“ dodává bývalý prezident.

Názorové rozdíly

Na otázku, zda to dělají proto, že se chtějí honit za voličskými hlasy, odpověděl kladně s tím, že hledají každou příležitost, aby promluvili.

Klaus starší také zmínil současného prezidenta Miloše Zemana. Uvedl, že se sice se Zemanem v mnoha věcech názorově liší, ale proti ostatním kandidátům mu dával přednost. Dle jeho slov „neměli nárok na to, aby se stali prezidenty“.

U prezidentského tématu ještě zůstal. Na otázku, zda by měl ambici vrátit se do prezidentského úřadu, odpověděl, že to není na pořadu dne. Dodal však, že na světě není vyloučeno nic.

„Vyloučené na světě není nic. Respektuji přibývání času, respektuji přibývání věku. Když se odpoledne po skončení našeho rozhovoru chystám do Špindlerova Mlýna, tak už si taky uvědomuji, že už to moje lyžování není takové, jako bylo před nějakou dobou. Takže co bude za tři roky, si teď předvídat netroufám,“ vysvětlil.

Klaus o ODS

Poté sdělil bývalý prezident pár slov i ke straně občanských demokratů. Sdělil, že „srdcem občanský demokrat“ již opravdu není.

„Myslím, že je pořád hardcore nějaké to jádro odéesáků, kteří na mou éru nejenom předsednickou, ale zakladatelskou v dobrém vzpomínají. Nicméně ODS se ode mě natolik odklonila, že já nemám sebemenší potřebu její kongres v této chvíli sledovat. Určitě mě nenapadne ani minutu, abych se kouknul na televizní zpravodajství,“ řekl a dodal, že pro něj ODS již neexistuje.

Poté přešli k Trikolóře. Podle Klause hnutí poněkud ubralo. Dle jeho názoru jsou málo vidět a slyšet a je to chyba.

Ostatní nejsou vidět

Za zmínku stojí fakt, že Václav Klaus souhlasil, že bude pro Trikolóru formulovat jistá zahraničně-politická stanoviska a postoje. Dodal ovšem, že formálně žádným poradcem hnutí není. Co se týče voličů, které by Trikolóra měla získat, Klaus uvedl, že si přeje, aby jich bylo hlavně hodně.

Jako hlavní problém vidí Klaus to, že ačkoliv je jeho syn dosti známý a viditelný, ostatní vidět nejsou.

V rozhovoru se dotkli také důchodové reformy. Zmínil, že jako ministr financí a předseda vlády v devadesátých letech pro něj byla důchodová reforma velké téma.

„Snažili jsme se přijít s nějakými návrhy, zvolili jsme nějaké dílčí řešení, ale doba ještě pro toto téma zralá nebyla. Ta doba se stává dále a dále zralejší a nazrálejší a nepochybně je jasné, že dosavadní systém důchodů dlouhodobě funkční a udržitelný není. To říkám jako zásadní člověk, který na důchodovou reformu napsal spoustu článků, pronesl spoustu projevů, měl na to silné názory, ale trošku jsem se dostal od toho mimo,“ sdělil k důchodové reformě.

Dodal, že však žádnou paniku nevyhlašuje.