„Poslední velký počin“ ODS. Díky komu Česko vítězí? Názor premiéra

„Heslo ODS o ‚zemi, která vítězí‘, je super a naprosto pravdivé, Česká republika skutečně vítězí díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě. Jejím posledním velkým počinem bylo, že zplodila nějakého AB a hnutí ANO, které naši zemi posouvá na špičku Evropy,“ napsal Babiš na Facebook.

Fiala kritizuje a paroduje Babiše

Na dnešním kongresu občanských demokratů v Praze Petr Fiala obhájil funkci předsedy ODS, protikandidáta politik neměl. Získal 90,6 % hlasů (470 z 505 platných).

Během kongresu ODS na zvolení vedení strany její předseda Petr Fiala kritizoval vládu Andreje Babiše. Ta podle něj nemyslí na budoucnost, zpronevěřila příležitosti ekonomického růstu a nesplnila sliby v oblasti vzdělání, dostupného bydlení, zdravotnictví, zrušení superhrubé mzdy a snížení daně a byrokracie.

Fiala také zkritizoval novoroční projev premiéra – šlo podle něj o papírové plány. Politik se také pustil do národního investičního plánu, který premiér prosazuje. V této souvislosti připomenul Babišův výrok o tom, že kdyby měl kouzelnou hůlku, jako známá literární postava Harry Potter, okamžitě by plán realizoval.

„Ani ten Harry Potter s kouzelnou hůlkou, ve kterého by se rád projevil náš pan premiér, by si s takovým plánem nevěděl rady, možná by si s tím věděla rady jiná postava, Baron Prášil,“ žertoval Fiala během svého projevu.

Ve své kritice činů současné české vlády Fiala neopomněl jisté parodování premiéra. Politik totiž připomněl, že se stává, že Babiš v projevech používá slovenštinu. „Z vedení státu zaznívá podivný jazyk, jak je všechno vynikajúcno,“ sdělil Fiala.

Co slibuje ODS?

Ve svém projevu Fiala sdělil, že pokud se jeho strana dostane do vlády, tak zvětší investice do dopravní infrastruktury, aby dosáhly 3 % HDP. Ke školství promluvil o zvýšení investic na 5 % HDP a do výzkumu a inovace by mělo jít 1 % HDP. Na obranu ODS plánuje vyčleňovat 2 % HDP. Mluvilo se i o snížení a zjednodušení daní a reformách ve státní administrativě.

„My nabízíme reformu státu, do které patří i značný právní úklid: budeme škrtat zákony. Ano, nabízíme levnější a efektivnější stát,“ uvedl Fiala.

„Příští parlamentní volby budou i referendem o tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo je politika solidní práce, odpovědnost za stát, vyžaduje kompetenci, program a výsledky. Na takové referendum rád přistoupím. My tento zápas vyhrajeme,“ sdělil Fiala.