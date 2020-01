„Evropa se chce zničit.“ Znalec energetiky Paukner promluvil o zelené budoucnosti kontinentu

„Vychází se z toho, že ať už se bude dělat cokoli, tak elektřina tady vždycky bude a nebudeme s tím mít žádný problém. Ono se pak může stát, že tu nebude a my s tím můžeme mít vážný problém. Proto je nesmírně důležité, aby byla co nejobjektivněji provedena analýza, abychom přesně zjistili, co si můžeme dovolit v rámci klimatického balíčku a v rámci úkolů, které dává Evropská unie, a co si nemůžeme dovolit,“ řekl Paukner v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Expert zdůraznil, že ve věci zavádění obnovitelných zdrojů je potřeba postupovat rozvážně, aby „se z vaničky nevylilo dítě“.

V rozhovoru také zmínil, že v Německu se ze zelené politiky stala politická ideologie, která vede k tomu, že po Evropě zaznívají hlasy o tom, že budou vyřazeny nejen uhelné elektrárny, ale i ty jaderné.

„Problém je, ale to je problém i v Německu, že se z toho stala politická ideologie. Ta říká: My skončíme s jádrem. U nás ne, ale říká to všude jinde v Evropě, s výjimkou dvou tří zemí. My skončíme s uhlím. Ale jde o to, zdali se to zvládne. (…) Já si myslím, že se to třeba jednoho dne může stát, ale na té dlouhé cestě, aby se nestalo, že to bude mít fatální důsledky,“ myslí si.

Paukner také poukázal na skutečnost, že mnozí evropští hráči počítají s tím, že budou elektřinu dovážet, neuvažují již ale o tom, odkud.

„Jestliže všichni spoléhají na to, že budou dovážet elektrickou energii, musím dát automatickou otázku: A kdo ji bude vyrábět? A odkud ji budou vyrábět,“ uvedl expert.

Co se týče uhlí, Paukner poukázal na to, že by se mělo dvakrát měřit a jednou řezat, jelikož vyjádřil pochyby, že se na území Česka do roku 2036 či do roku 2038 postaví jaderná elektrárna.

„Víte, já mám dost velké pochybnosti o budoucnosti Evropy. Evropa spěje k tomu, pokud bude tímto způsobem pokračovat, a já to nazývám robespierrstvím, někdo s tím nemusí souhlasit, tak dojde k situaci, kdy si Evropa zničí svůj vlastní průmysl. Ten průmysl se přesune do Asie. Já si osobně myslím, že to není problém jenom toho regionu, není to problém jedné země, ani to není problém jednoho kontinentu. Je to problém celosvětový,“ prohlásil Petr Paukner.

„Já občas jezdím i mimo Evropu, a když vidím, co se děje v těch jiných zemích, tak potom to vede k tomu, že si říkám: My se vlastně sami jako Evropa chceme zničit,“ dodal.