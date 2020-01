„Nadbíhání zahraničnímu kapitálu a poklonkování v USA.“ Filip kritizoval ODS. Tu ale dokonce vyděsil na kongresu Novotný

Na svém Facebooku se předseda KSČM Filip rozhodl vyslovit k misi ODS a k tomu, co to má přinést v budoucnu.

„Petr Fiala byl jediným kandidátem, i tak gratuluji k volbě, nejde o překvapení. Patrně se nezmění domácí ani zahraniční politika ODS, kterou známe, nadbíhání zahraničnímu kapitálu a poklonkování v USA,“ uvedl předseda komunistů.

Pak Filip neskryl své očekávání od přístupu ODS ke své práci a komunikaci s jinými hráči na politické scéně.

„Přeji této straně spíše širší názorovou koncepci a ochotu k vnímání i podnětů oponentů. Myslím, že by to bylo přínosné nejen pro ODS, ale i celou naši veřejnost,“ zdůraznil Filip.

Uživatelé sociální sítě se rozhodli také okomentovat pod příspěvkem Filipa konferenci občanských demokratů.

„Vojtěchu, být Fialou, ani bych moc nejásal. U nás na Moravě je takové pořekadlo, že největší v.l stádo vede. A u něj a ODS to platí na 100 %,“ napsal uživatel se jménem Zde Kuzma.

Mezi sledujícími se objevili i ti, kteří se nezdrželi poznámek vůči starostovi Řeporyjí, který včera nedovolil, aby se na něj zapomnělo.

„Jako osobnost charakterizuje ODS nejlépe Pavel Novotný,“ poznamenal Miroslav Pavlík.

„Proslov P. Novotného na sjezdu vyděsil samotné odeesáky tak, že z toho měli bláto na hřišti, teklo to až do bot. Bylo to na nich vidět…“ poznamenal Milan Pes Starý.

„Přesně ODS, zloději, škoda že si nezvolili toho pacienta Novotného, mohli už následující volby skončit pro ODS pod 5 %,“ okomentoval včerejší kongres Petr Schneider.

Kongres ODS

Včera jsme informovali o tom, že na kongresu občanských demokratů v Praze obhájil Petr Fiala funkci předsedy ODS, protikandidáta politik neměl. Získal 90,6 % hlasů (470 z 505 platných).

Ve svém projevu Fiala sdělil, že pokud se jeho strana dostane do vlády, tak zvětší investice do dopravní infrastruktury, aby dosáhly 3 % HDP. Ke školství promluvil o zvýšení investic na 5 % HDP a do výzkumu a inovace by mělo jít 1 % HDP. Na obranu ODS plánuje vyčleňovat 2 % HDP. Mluvilo se i o snížení a zjednodušení daní a reformách ve státní administrativě.

„My nabízíme reformu státu, do které patří i značný právní úklid: budeme škrtat zákony. Ano, nabízíme levnější a efektivnější stát,“ uvedl Fiala.

„Příští parlamentní volby budou i referendem o tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo je politika solidní práce, odpovědnost za stát, vyžaduje kompetenci, program a výsledky. Na takové referendum rád přistoupím. My tento zápas vyhrajeme,“ sdělil Fiala.

Mezi kandidáty na prvního místopředsedu byl i starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

V projevu podrobil delegáty ODS a jejich práci tvrdé kritice. Starosta Řeporyjí v rámci svého vystoupení opakovaně zmiňoval, že strana ho nikdy nebude muset vyhazovat, jelikož je připraven odejít sám, pokud ho předseda Petr Fiala o to požádá.

Prvním místopředsedou ODS se nakonec stal Zbyněk Stanjura. Stanjura se stal prvním místopředsedou poté, co Alexandra Udženija nebyla znovuzvolena na tento post.