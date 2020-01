Hampl: Novotný je skutečný politik nového typu, takové EU chce

Známý český sociolog Petr Hampl na svém facebookovém účtu okomentoval projev Pavla Novotného během kongresu Občanské demokratické strany. Stojí to za pozornost, napsal Hampl.

„Vystoupení Pavla Novotného na včerejším kongresu ODS stojí za pozornost nejen kvůli ‚legráckám‘ (moc vtipné mi to nepřipadalo, ale asi nemám ten správný smysl pro humor), kterými svou řeč prošpikoval,“ uvedl Hampl.

Sociolog věnuje pozornost tomu, že „Novotný asi pětkrát zdůraznil, že stačí jediná SMS od předsedy Fialy, aby bez odmlouvání udělal naprosto cokoliv“. V tomto případě šlo podle Hampla o okázale předváděnou poslušnost. Dále se sociolog ptá, proč je starosta Řeporyjí v politice, vždyť podle něj není jasné, zda má politické ideály.

„Novotný za celou dobu nezmínil žádný politický ideál. Proč je v politice? Chce něco prosadit? Chce něčemu zabránit? Má nějaký jiný cíl kromě vlastní kariéry? Pokud ano, tak ho pečlivě skrývá,“ napsal Hampl.

„To je skutečný politik nového typu! Takové Evropská unie potřebuje a chce! A ne dinosaury s názory a páteří,“ uzavřel.

Projev Novotného

Během soboty 18. ledna kandidoval Pavel Novotný na post prvního místopředsedy ODS a ve svém projevu se pustil do dalších členů strany. Podle něj ho nikdy nebudou vyhazovat ze strany, protože je loajální a odejde sám, pokud ho předseda strany Petr Fiala o to požádá.

„Mimochodem, až mě ODSka vyhodí, tak v tu minutu mě najme a budu tajně, v tichosti, pro ni pracovat dál v PR,“ dodal starosta Řeporyjí.

Politik také upozornil na to, že na rozdíl od přítomných delegátů, se dostal do pozornosti mnoha médií, včetně těch zahraničních. A to kvůli své iniciativě postavit památník vlasovcům v Řeporyjí. Prohlásil také, že jeho výstřelky mu ve straně procházejí, protože umí v médiích zviditelnit značku Občanské demokratické strany.