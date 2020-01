„Fašizoidní Pavel Novotný.“ Okamura podal žalobu na starostu Řeporyjí kvůli jeho chování „jako Hitler“

Okamura zmínil, že nemá rád přílišné podávání trestních oznámení, jelikož je tím policie zatěžována a nemá potom čas na své základní povinnosti strážců pořádku.

„Já nejsem zastáncem trestních oznámení. Já jsem zastáncem toho, abychom přišli k volbám a demokraticky měnili zákony. (…) Na pana Novotného, tam už na tom právník pracuje, tam to není formou trestního oznámení, protože to není trestněprávní záležitost. Tuším, že mi říkal, že to bude občanskoprávní žaloba. Už je to podané. On řekl o našich voličích, a teď nebudu citovat přesně, protože si to nepamatuji, že voliči SPD by neměli mít volební právo a pronesl další urážky na voliče SPD,“ prohlásil předseda SPD na vlnách Svobodného rádia.

Okamura zmínil, že Pavel Novotný se chová podle podobných vzorců, podle kterých se, podle jeho názoru, choval i nacistický vůdce Německa Adolf Hitler.

„Tady jsem hned dostal informace od naší advokátní kanceláře, která to vše monitoruje a monitoruje i další věci, kde dochází k protiprávnímu jednání. Když pomlouvá politik politika, tak to soudy tady moc rozsuzovat nechtějí. (…) Ale v okamžiku, kdy byl uražen občan, a on vlastně selektoval občany na lepší a horší, tak to je v podstatě jako Hitler. On je takový jako fašizoidní, ten pan Novotný,“ uvedl politik.

V tomto případě údajně již bylo potřeba proti řeporyjskému starostovi „zakročit“.

„Tady bude soud. (…) Tady bude muset soud opravdu rozsuzovat, zdali je adekvátní, že pan Novotný říká, že někteří občané České republiky jsou lepšolidi a někteří jsou horšolidi. Někteří mají volební právo, někteří ne. Někdo může urážet a někdo ne. Tady jsme samozřejmě už zakročili,“ dodal k žalobě na Novotného předseda SPD.

Okamura si také povšiml, že v poslední době je Novotný viditelnější osoba než předseda strany Petr Fiala, který byl včera během kongresu ODS znovuzvolen do čela strany.

„Úsměvné je to, že nejviditelnější tváří ODS není předseda ODS, ale starosta Řeporyjí Novotný se svým hulvátským vyjadřováním. To je pro předsedu ODS Fialu smutná vizitka, že se nechal v uvozovkách „zastínit“, a to svědčí o dost špatném stavu ve straně.

Pavel Novotný včera „znásilnil“ kongres ODS

Starosta Řeporyjí na včerejším kongresu Občanské demokratické strany kandidoval na post prvního místopředsedy. V projevu delegáty ODS a jejich práci podrobil tvrdé kritice, zejména kvůli tomu, že, podle jeho názoru, nedělají pro značku „Občanská demokratická strana“ dost.

„Já vám přečtu, co jsem si dnes připravil na třetí hodinu ráno – znásilním ten kongres,“ řekl na začátek svého projevu.

„Stranou toho, jaká je Novotný neřízená střela zamilovaná kromě sebe, vlasovců a Řeporyjí také do té strany, tak jí svým chováním ukazuje, co je možné (…) dokázat a dobře prodat,“ zmínil a dodal: „Novotný sem přijede z té díry, předseda místního sdružení o šesti lidech, a jen se ukáže na rohu Multikára, všichni víte, kdo přijel, odkud přijel, co tam všechno stihnul a jakými prostředky toho docílil. Kdo jste vy a odkud jste přijeli, to víte většinou jenom vy mezi sebou.”

Pavel Novotný rovněž prohlásil, že jeho výstřelky mu ve straně a u vedení procházejí, protože umí v médiích zviditelnit značku Občanské demokratické strany.