Zrušení poplatků ČT. Stažení z Iráku a méně Číňanů v Praze. Zeman byl na Frekvenci 1

Moderátor se prezidenta v souvislosti s kongresem ODS tázal, zdali je předseda strany Petr Fiala dobrým zápasníkem, který by dokázal přivést svoji stranu k vítězství ve volbách.

“Já sice nejsem sportovní fanoušek, ale dobře vím, že jedna disciplína je zápas a druhá disciplína je jakékoli odvětví, kde jsou branky, v zápase žádné branky nejsou,“ odpověděl na otázku prezident, který vzápětí odmítl komentovat zvolení Zbyňka Stanjury na post prvního místopředsedy ODS.

V souvislosti s Občanskou demokratickou stranou a jejím včerejším kongresem prohlásil, že „zatím to nevypadá, že by mohla do Strakovy akademie vstoupit hlavním vchodem“.

“Jsem ochoten spolupracovat s jakýmkoli vítězem voleb,“ dodal Zeman k tématu.

Kongres ODS zvolil heslo: Pro zemi, která vítězí. Moderátor se prezidenta dotázal, zdali si myslí, že Česko je úspěšná země.

“Jsme země, která vítězí, já o tom mluvil ve vánočním poselství. Máte-li být věrohodný, nemůžete popírat nos mezi očima – konkrétní údaje o prosperitě republiky,“ zmínil Miloš Zeman.

Princ Harry a Meghan Markleová

Moderátor se v jednom z témat také chtěl věnovat kauze okolo britského prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, kteří hovoří o výstupu z královské rodiny, aby mohli žít svobodnější život.

Zeman moderátora v této souvislosti pokáral, že se jedná o bulvární téma, které si nepřeje řešit.

„Ať si královská rodina dělá, co chce,“ odbyl prezident moderátora a zdůraznil, že nehledě na skutečnost, že toto téma plní přední stránky novin posledních dní, my žijeme v České republice a ne ve Velké Británii.

Čínští turisté v Praze

V souvislosti s počínáním pražské radnice, v jejímž čele stojí Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že dochází k omezování leteckého spojení mezi Čínou a Českem.

„Aktivity pana primátora Hřiba vedou mimo jiné k omezování leteckého spojení,“ řekl prezident a upozornil na možný pokles čínských turistů v Česku. V této souvislosti prezident zmínil, že čínští turisté přinášejí městu více prostředků než například ruští turisté a dodal, že primátoru Hřibovi by „prospěl kurz ekonomie“.

Nový premiér v Rusku

V souvislosti s výměnou na premiérském křesle v Ruské federaci Zeman zmínil, že si dobře rozuměl s předešlým premiérem Dmitrijem Medveděvem, s nímž se i podařilo vyřešit incident, kdy jedna z ruských redakcí před několika lety zveřejnila materiál o tom, že Sovětský svaz zachránil Československo v roce 1968 před kontrarevolucí.

„Pana nového premiéra neznám,“ řekl o novém ruském premiérovi Michailu Mišustinovi. Ohledně úřadujícího prezidenta Vladimira Putina český prezident řekl, že ten má do budoucna tři možnosti.

Čeští vojáci v Iráku

„Já si myslím, že jsou tři scénáře. Že Vladimir Putin je bezesporu silná politická osobnost, nepopírá až na několik hlupáků, nikdo. Máte tedy, pokud zůstane ve vedoucích funkcích, tři varianty. První, že si to prohodí jeden president a jeden premiér. Druhá, která je trochu divoká, dlouho se uvažovalo o tom, že je tu nějaké soustátí Ruska a Běloruska, a že by Putin mohl být prezidentem tohoto soustátí. Zdá se ale, že prezident (Alexandr – red.) Lukašenko tomu není příliš nakloněn. Třetí varianta spočívá v tom, že má vzniknout jakási státní rada a Putin by se mohl stát jejím předsedou,“ prohlásil Zeman.

„Zatímco jsem zásadním odpůrcem stažení sil z Afghánistánu (...), tak pokud jde o stažení sil z Iráku, mám neutrální pozici, protože tam byla Al-Káida nebo Islámský stát poražen, a jestli se tam někdo s někým rve, tak jsou to sunité se šíity. A proč bychom my zasahovali do nějakého náboženského sporu,“ řekl prezident na téma možného stažení českých vojsk ze zahraničních misí.

Zeman a média

Prezident bude mít, podle vlastních slov, pořad s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. To mu údajně navrhl ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Došlo i na téma možného zrušení koncesionářského poplatku pro Českou televizi. Prezident se vyslovil pro jeho zrušení a pro to, aby si Česká televize obstarávala financování jako ostatní komerční televize, tedy z reklamy.

V této souvislosti řekl, že jelikož prezident Česka nemá zákonodárnou iniciativu, je ve svých možnostech pro zrušení poplatků na ČT omezen.

Důchodová reforma

“Důchodová reforma je něco jako Jeti, každý o něm mluví a nikdo ho neviděl. Vzpomeňte si, že už tu byl jeden pokus, kdy tu byly vytvořeny ty podivné systémy, které potom další vláda zrušila. Já jsem přívržencem parametrických změn,“ zmínil prezident na účet důchodové reformy.

V rozhovoru pro Frekvenci 1 Miloš Zeman také podpořil nápad, aby školní vyučování začínalo od devíti hodin ráno, místo stávajících osmi. Vyzval také, aby v této souvislosti nebylo mluveno pouze o škole, ale i o dalších profesích.