Vondra vyzývá k založení spojenecké základny v Česku: Zaorálek vráží dýku do našich závazků NATO, musíme ukázat koule

Alexandr Vondra se do své strany vrátil po roční roli europoslance, na kongresu ODS se předvedl deseti body, ke kterým by se Česko mělo zavázat. Mezi nimi je vybudování vlaku na letiště, národní koncertní haly, v Brně politik chce postavit národní fotbalový stadion, také by chtěl zpřístupnit korunovační klenoty pro běžné občany. Pro Echo24 však Vondra uvedl, že největší ohlas vyvolal bod o založení společné letecké základny se Spojenými státy.

Podle Vondry jeho projev na kongresu byl i takovým vzkazem ODS, jaké ambice by měla mít v příštích sněmovních volbách. „Musíme mít seriózní plány, mít spočítané daně a tak dále. Ale je to jazyk, kterému lidé nerozumí. Chtěl jsem ukázat určitý veletrh konkrétních nápadů. Musíme také přijít s něčím, co vyvolá určitou diskuzi a má potenciál občany více spojit a strhnout,“ říká politik.

Místopředseda ODS také přiznává, že nápad letecké základny by mohl občany rozdělit a že nato není jasné sjednocení. Podle něj je to nápad.

„Musíme ukázat koule“

Vondrovi se nelíbí chování ministra Kultury Lubomíra Zaorálka, je prý potřeba ukázat koule.

„Ale vemte si ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který znovu začíná vrážet dýku do našich spojeneckých závazků NATO. Musí se oproti tomu ukázat určitá odvaha a koule,“ uvedl Vondra.

Alexandr Vondra se také vyjádřil k zelenému fanatismu a socialismu. Jak politik říká, odmítá se jakkoli přetvařovat, a proto bude říkat, co si myslí.

„Je to naše povinnost a přinesl jsem i konkrétní návrh s rybníky, které by měly být v každé vesnici. Ale odmítám příšernou ideologizaci a považuji za mimořádně nebezpečné, aby se kvůli tomu měnil náš společenský a ekonomický systém. Dokonce šéf Zelených v Evropském parlamentu Bas Eickhout komentoval usnesení k Zelenému údělu postem na Twitteru, kde uvedl ‚jedeme dál, teď musíme změnit celospolečenský ekonomický systém‘. A já to nechci, je to nebezpečná hra. Jsem rád, že tu máme svobodu a tržní kapitalismus,“ říká.

Propad ANO

Na závěr místopředseda ODS Vondra nahlédl do budoucnosti, kde „věští“ propad Babišova ANO. Naopak ODS podle něj může strmě vyletět vzhůru, proto je podle něj předčasné mluvit o budoucí vládní koalici.

„My musíme dělat hlavně všechno pro to, abychom volby vyhráli. Vím, že to teď vypadá jako sen. Podle mě ale bude mít Andrej Babiše ještě velké problémy a do roka a do dne spadne z 30 procent na 20. My naopak můžeme na 20 procent vystoupit a bude zde úplně jiná situace. Teď mluvit o tom, s kým jít a s kým ne, je předčasné. Takticky a strategicky se vymezovat nemá teď smysl. Musíme burcovat a strhnout lidi, aby volili nás,“ uvedl na závěr Alexandr Vondra.

Kongres ODS

O víkendu jsme informovali, že na kongresu občanských demokratů v Praze Petr Fiala obhájil funkci předsedy ODS, protikandidáta politik neměl. Získal 90,6 % hlasů (470 z 505 platných).

Ve svém projevu Fiala sdělil, že pokud se jeho strana dostane do vlády, tak zvětší investice do dopravní infrastruktury, aby dosáhly 3 % HDP. Ke školství promluvil o zvýšení investic na 5 % HDP a do výzkumu a inovace by mělo jít 1 % HDP. Na obranu ODS plánuje vyčleňovat 2 % HDP. Mluvilo se i o snížení a zjednodušení daní a reformách ve státní administrativě.

„My nabízíme reformu státu, do které patří i značný právní úklid: budeme škrtat zákony. Ano, nabízíme levnější a efektivnější stát,“ uvedl Fiala.

„Příští parlamentní volby budou i referendem o tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo je politika solidní práce, odpovědnost za stát, vyžaduje kompetenci, program a výsledky. Na takové referendum rád přistoupím. My tento zápas vyhrajeme,“ sdělil Fiala.

Mezi kandidáty na prvního místopředsedu byl i starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

V projevu podrobil delegáty ODS a jejich práci tvrdé kritice. Starosta Řeporyjí v rámci svého vystoupení opakovaně zmiňoval, že strana ho nikdy nebude muset vyhazovat, jelikož je připraven odejít sám, pokud ho o to předseda Petr Fiala požádá.

Prvním místopředsedou ODS se nakonec stal Zbyněk Stanjura. Stanjura se stal prvním místopředsedou poté, co Alexandra Udženija nebyla znovuzvolena na tento post.