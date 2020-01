„Vezmi si je všechny domů.“ Peksův pokus o grilování Hamáčka kvůli sirotkům se totálně obrátil proti němu

Jan Hamáček v nedělním pořadu Partie prohlásil, že Česko nepřijme syrské sirotky z Řecka. Na své stránce na sociální síti se Hamáček také skepticky vyjádřil ohledně případného přijetí Afghánců a Pákistánců ve věku mezi 16 a 18 let. Jeho příspěvek však vyvolal vášnivou diskuzi, do které se zapojil i poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Peksa.

Kauza možného přijetí čtyřiceti syrských sirotků se blíží ke konci. V pořadu Partie televize Prima český ministr vnitra Jan Hamáček dal najevo, že poskytnutí azylu syrským sirotkům z Řecka je málo pravděpodobné, a to především kvůli pozici řecké strany. Následně předseda ČSSD opublikoval příspěvek na sociální síti Facebook, kde popisuje důvody, proč se Česko muselo vzdát plánu přijmout nezletilé syrské uprchlíky.

„Vždycky, když se začne mluvit o dětech, stává se jakékoliv téma citlivým. A já tomu rozumím. Na druhou stranu je potřeba držet se faktů. Když se objevila zpráva o 40 sirotcích, kteří čekají v Řecku na pomoc z ČR, vzali jsme to vážně. Požádali jsme řeckou stranu, aby nám poskytli konkrétní seznam dětí, které by mohla ČR přijmout,“ napsal Hamáček ve svém příspěvku.

Řecká strana však odmítla České republice poskytnout jakýkoliv seznam. Bylo nám totiž oznámeno, že každý jednotlivý případ se musí řešit individuálně. Důvodem podle řecké strany je to, že tito děti již jsou v integračních programech, a proto není možné je někam posílat. Dále Hamáček uvádí, že momentálně Česko může přijmout pákistánské a afghánské chlapce, kteří jsou ve věku mezi 16 a 18 lety. Nicméně český ministr to nepovažuje za vhodné, a to z bezpečnostních důvodů.

„Sice za to schytám kritiku, ale to se nedá nic dělat. Nepřivezu do ČR osmnáctileté Afghánce, protože to pokládám za bezpečnostní riziko,“ uvedl Hamáček. Ze slov ministra se jedná o problém, který přiznávají i samotní řečtí představitelé. „Řekové sami říkají, že jejich umístění do rodin není realistické a vyžadovalo by to umístění do speciálních ústavů. A to se pak celá realita jeví trochu jinak,“ tvrdí.

Reakce uživatelů

Kontroverznímu tématu přijetí nezletilých uprchlíků, stejně jako výroku Hamáčka, následovala bouřlivá diskuze. Pod příspěvkem se vyjádřil i poslanec Evropského parlamentu a člen Pirátské strany Mikuláš Peksa.

„Dobrý den, jsem tu správně na profilu předsedy sociální demokracie? To bývala taková strana a její členové mluvívali o solidaritě. Akorát teď nějak není k nalezení, přes ten les vztyčených pravic pánů co mluví o ‚bezpečnostních rizicích‘ a ‚ochraně civilizace‘ ji přestalo být vidět,“ vytkl europoslanec ministru vnitra Hamáčkovi.

Absolutní podporu uživatelů Peksa však neměl. Řada uživatelů zpochybnila nutnost přijímat dospělé uprchlíky.

„Co je solidárního na tom přivézt do republiky zfanatizované teenagery?“ položil otázku uživatel Alex Saven.

„Tak si je vezmi domů všechny,“ rázně zareagoval uživatel Libor Dvořák.

Objevili se však i ti, kteří vyjádřili svou podporu bývalému místopředsedovi Pirátské strany.

„Pokud bych sama měla kapacity, klidně,“ reagovala uživatelka Jana Plavec na vřelou diskuzi pod příspěvkem. „Nicméně Česká republika je má a nevidím jediný důvod, proč jako stát neposkytnout pomoc,“ dodala.

Dříve advokátka Monika Čírtková důkladně odůvodnila, proč přijetí nezletilých uprchlíku může být nebezpečné pro evropské země. Podle ní je rozhodujícím faktorem kulturní a sociální pozadí mladých uprchlíků, které zásadním způsobem určuje jejich vzory chování, což často činí překážku pro plnohodnotnou integraci.