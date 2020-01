Česká vesnička v Sýrii nebude? Babiš s centrem pro sirotky v Sýrii již zřejmě nepočítá, ale pošle jim 500 000 Kč

O svém plánu informoval Babiš na svém Facebooku v jednom z obsáhlých příspěvků.

„Když jsme u dětí, tak musím napsat i něco o české vesničce v Sýrii, kterou jsem tak dlouho plánoval a jednal o ní. Možná ještě pamatujete, chtěl jsem, aby české firmy v Sýrii postavily komplex se školou a ubytováním pro děti postižené válkou. Chtěl jsem skutečný čin, který pomůže přímo tam, ne stěhovat syrské děti k nám do Česka,“ napsal v úvodu.

Následně dodal, že po dlouhých konzultacích, které vedl, kromě jiných, i s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi, usoudil, že problém nespočívá v nedostatku zařízení, ale v penězích. V zemi je totiž podle jeho slov v současné době dost křesťanských i muslimských organizací, které se o děti bez jednoho či obou rodičů starají. Chybí jim však právě peníze, a to například na oblečení nebo na platy učitelů.

„Kvůli válce tam nefungují banky, a tak nás oslovila jedna místní organizace s žádostí o finanční pomoc. Já jim osobně pošlu 500 tisíc Kč a doufám, že se ke mně připojí další,“ napsal a zároveň vyjádřil svou prosbu.

Centrum pro sirotky

Nakonec ještě podotkl, co ho zaujalo. „Dost mě přitom zaujala věta z mailu zástupce té organizace: ‚Finanční prostředky k zabezpečení životních potřeb jednoho uprchlíka v Evropské unii, by stačily k pokrytí kolem 20 potřebných lidí v Sýrii.‘,“ napsal.

Na začátku loňského roku, konkrétně v dubnu, se Babiš nechal slyšet, že chce založit nadaci, jež by měla pomoci s financováním dětské vesničky v Sýrii. Český premiér tehdy rovněž uvedl, že má pro zmiňované centrum již vybraný pozemek v Sýrii. Celý projekt pojal jako svou vlastní iniciativu a stál si také za tím, že by nebylo efektivní, kdyby věc organizovaly úřady.

V listopadu loňského roku jsme však informovali o tom, že se Babišův plán neuskuteční. Důvodem mělo být to, že syrská strana nesouhlasila s českým návrhem a přišla s vlastním, i když ten nebyl z ekonomického hlediska přijatelný.

​Plán, o kterém Babiš hovořil, zahrnoval postavení centra přibližně pro 50 dětí. Jeho součástí měly být jak sportoviště, tak školy. Odhadem měl stát zhruba 65 milionů korun a jeho realizací měla být pověřena firma Cubespace, jež se zabývá stavbou modulových domů.

Objevily se ale jisté komplikace a sám český premiér tehdy prozradil, že byl daný projekt zastaven. „Syrská strana nám řekla, že nechce, abychom to dělali my, že předloží vlastní návrh. Ten byl ale zhruba šestkrát dražší než ten náš, který byl velmi racionální. Nedomluvili jsme se, takže to nepokračuje,“ dodal k věci Babiš.

Reakce na návrh Šojdrové

Daný projekt Andreje Babiše měl být jakousi reakcí na dřívější návrhy české europoslankyně Michaely Šojdrové. Ta se totiž opakovaně vyslovila pro to, aby Česká republika přesunula na své území 50 syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku.

S jejím návrhem však nesouhlasili mnozí politici, včetně Andreje Babiše. Ten její návrh označil za nesmyslný. Podle něj je totiž stěžejní pomáhat sirotkům přímo v zemi, odkud pocházejí.

V minulosti návrh Michaely Šojdrové projednávaly i české a řecké úřady, ale na jeho realizaci nakonec nedošlo. Na konci loňského listopadu ale iniciativa Češi pomáhají oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout.

Hamáček: ČR dětské uprchlíky nepřijme

Na věc v neděli reagoval i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, a to v televizi Prima. Ten uvedl, že Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme, a dodal, že Řecko požadovaný seznam 40 sirotků, kterým by Česko mohlo pomoci, zřejmě neposkytne.

Hamáček se také obává, že by z řeckých táborů mohli do ČR přicestovat například Afghánci a Pákistánci ve věku od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Celou věc navíc pokládá za již uzavřenou.