„Patříme na Západ? Spíše patříme Západu.“ Vojenský analytik se pozastavil nad návrhem Vondry vybudovat základnu v ČR

Hned v úvodu svého příspěvku bezpečnostní expert píše, že musí uznat jednu věc, a to, že Vondra umí pořádně rozjet diskusi na sociálních sítích. A to skoro lépe než jeho „soukmenovec v modré“ Pavel Novotný, který je starostou pražských Řeporyjí.

„Jeho úžasný nápad zřídit v ČR co nejrychleji ‚společnou‘ leteckou základnu s USA navíc přesně zapadá do osvědčeného schématu ‚kupte vrtulníky – postavte pro ně za vaše peníze letiště – vybudujte za vaše peníze logistickou základnu – požádejte nás, abychom se na ní nastěhovali – kongres to schválí – vy budete platit provoz a další náklady – nebudete mít žádnou možnost do provozu základny kecat a nad jejím územím a posádkou nebudete mít jakoukoliv jurisdikci‘. A to vše ‚dobrovolně a rádi‘,“ varuje Štefec.

Analytik poukazuje také na diskuze, které se kolem tohoto návrhu strhly. Nejčastěji prý zní, že je tento krok logický proto, že „patříme na Západ“. To sice Štefec nevyvrací, ale vysvětluje to po svém.

„Ano, to je pravda. I když nejspíš jinak, než si nemyslící uživatelé této floskule představují. Spíše než na Západ patříme jako stát ekonomicky a tím i sociálně Západu. Hlavně Německu, Francii a Holandsku. Politicky patříme USA, jestli se v případě ČR dá o nějaké politice vůbec mluvit,“ dodává.

V příspěvku také bohužel zdůrazňuje, že naší republice jako státu, „a tudíž i nám, občanům, na jejím území už neříká ‚pane‘ téměř nic, včetně pitné vody“. A nejhorší je, že i ten zbytek podle Štefce rovněž směřuje urychleně k „odnárodnění“. „Kromě silnic, umožňujících lepší propojení superskladů, supermarketů a výroben nadnárodních společností český stát už 30 let neinvestuje prakticky do ničeho nového, co by zlepšilo jeho (a tím i naši) ekonomickou bilanci,“ dodal.

Sám však přiznal, že ani on sám už pořádně neví, co si pod pojmy „patřit na Západ“ a „patřit na Východ“ vlastně představit.

„Podle zeměpisných souřadnic jsme tak nějak uprostřed, takže bychom měli patřit v první řadě sami sobě. A teprve pak hledat, co pro nás je výhodné hledat na západě, a co na východě,“ myslí si.

Zamýšlí se ale také nad tím, co nám kdy „patření na Západ“ nebo „patření Západu“ přineslo dobrého „‚Ochranu‘ Německa, jemuž jsme byli našimi tehdejšími západními ‚spojenci‘ 30. 9. 1938 svěřeni do ‚bezvýhradné péče‘? Za 6 let stála 1000x více životů českých občanů, než ‚ochrana‘ vojsky VS za celých 22 let. Počítaje v to i oběti dopravních nehod,“ píše.

V závěru ještě podotkl, že pokud jde o „patření Východu“, pak máme nejspíše na mysli patření tomu Blízkému a Střednímu. „Jedněmi z největších investorů do nemovitostí v ČR jsou v současné době bohatí šejkové ze Saúdské Arábie, Emirátů a dalších arabských zemí. Asi tak,“ napsal.

Reakce na sociální síti

Pod příspěvkem Štefce se objevilo spousta komentářů. V nich lidé psali, že „Vondru měli zavřít a byl by klid“. Další podotýkali, že tohle je „jen další důvod, proč ODS nevolit“.

„Děkuji za trefné zamyšlení. Mám velmi podobný pohled, jen není podložen tolika konkrétními fakty,“ dala analytikovi za pravdu další uživatelka.