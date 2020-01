Hlídací pes: Rozhovor Zemana s Xaverem na Českém rozhlasu je krokem v postupující „normalizaci“ veřejnoprávního média

Na portálu Hlídací pes se uvádí, že se jedná o rozhovor v rámci pořadu Xaver a host. Nabídka tak má být údajně „dalším krokem v postupující „normalizaci“ veřejnoprávního rozhlasu, kdy kritickou žurnalistiku postupně nahrazuje nekonfliktní „podržení mikrofonu“ mocným“.

V článku na daném portálu se klade důraz na to, jakým způsobemvede své rozhovory. Zmíněn byl například rozhovor s českým premiérem Andrejem Babišem, který byl odvysílán před několika měsíci. O tomto rozhovoru Hlídací pes píše, že jej moderátor nezvládl, za což byl tvrdě zkritizován i Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Nicméně, vedení Čro, včetně generálního ředitele Reného Zavorala, s vervou moderátora obhajovali.

Zavoral se měl pustit do kritizování práce investigativního reportéra Janka Kroupy, který upozorňoval na to, že koncern Agrofert ovládaný Babišem hospodaří na 1700 hektarech polností s neujasněnou majetkovou strukturou a na většinu pozemků podle reportáže navíc pobírá dotace. Dokonce poptával analýzy, které by dokazovaly, že se investigativní novinář dopustil chyby. Pokud jde ale o Xavera Veselého, zadával takového analýzy, které měly moderátora „podržet“.

„Oblíbenec mocných“

V článku se poukazuje i na to, že je Xaver Veselý údajně novinářským oblíbencem mocných. Na mysli se tím má konkrétně Andrej Babiš a Miloš Zeman.

„Reprezentuje totiž žurnalistický styl, který jim nadmíru vyhovuje. Pokládá nekonfliktní otázky, nešťourá, nereaguje i na zjevné dezinformace či lži, nechává „zpovídaného“ plně se vymluvit,“ zní na portálu.

Co vyplývá z analýzy?

Daný portál dokonce požádal o celou analýzu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na rozhovor Veselý – Babiš. Údajně má dokládat, proč se Zeman nebo Babiš na rozhovory s Xaverem Veselým „těší“.

„Tento záměr se mu naprosto nezdařil – politická témata zabírají výraznou část rozhovoru. Nedá

se ovšem tvrdit, že by se pořad změnil v politickou debatu, protože moderátor se do politických

témat nezapojoval. Spíše šlo o sebepropagaci hosta coby politika,“ zní v analýze.

V něm se například píše, že moderátor tak úplně nesplnil, co avizoval na začátku, a sice, že se s Babišem zkusí vyhnout politice.

V dokumentu se ale i uvádí, že se moderátor v zásadě příliš nesnažil Andreje Babiše usměrňovat, i když ho v několika případech upozornil, že se ptal na něco jiného. Možná proto rozhovor působil velmi nesourodě.

„V drtivé většině případů host buď od otázky utekl jinam, nebo rovnou začal jinde. Témata,

k nimž od otázek odbočoval, byla politika a svůj vlastní obraz (starostlivého otce, člověka

s morálními kvalitami, úspěšného podnikatele). V tomto smyslu se mu skutečně podařilo

proměnit pořad na jedno velké PR jeho osoby,“ stojí ve vyjádření.

Přitom se poukazuje na to, že Xaver Veselý si této tendence svého hosta musel být vědom. „Výsledkem analýzy je tedy konstatování, že host využil pořad pro propagaci svých osobních kvalit a politických úspěchů a cílů, a to v nadstandardní míře, neboť ho moderátor nijak neusměrňoval, přestože si uvědomoval, že zde tato propagace probíhá,“ uvádí se.

Vzhledem k analýze se pak na portálu píše, že v tomto případě „nejde o jeden zpackaný rozhovor, případně o přátelské vztahy jednoho moderátora s prezidentem a předsedou vlády“.

„Hraje se o budoucí podobu médií veřejné služby. Zda jsou tu od toho, aby dávala volný prostor k sebeprezentaci politikům, nebo od toho, aby je v zájmu veřejnosti kontrolovala,“ vysvětluje se.