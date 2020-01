Organizační výbor Senátu se sejde kvůli náhlému úmrtí předsedy Jaroslava Kubery

V pondělí 20. ledna ve věku 72 let náhle zemřel předseda Senátu, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Podle současných informací se Kuberovi udělalo nevolno v teplické kanceláři. Následně byl převezen do ústeckého kardiocentra, politik však zemřel po převozu do nemocnice. Kubera stál v čele horní komory od roku 2018.

Senát v souvislosti s touto nečekanou tragédií pořádá v úterý 21. ledna schůzku. Poté ve 12 hodin v Hlavním sále proběhne tiskový briefing, na kterém budou představeny závěry z tohoto jednání.

První místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN) předpokládá, že Senát by se k volbě nového předsedy mohl sejít na mimořádné schůzi v první polovině února. Kandidáty mohou podle zákona navrhnout senátorské kluby i jednotliví senátoři. Učinit tak musí nejpozději 24 hodin před samotnou volbou.

„Povinnosti předsedy Senátu po Jaroslavu Kuberovi v tuto chvíli přebírá první místopředseda, tedy já. V úterý dopoledne budeme mít mimořádnou schůzi organizačního výboru Senátu, kterému budu předsedat a kde rozhodneme o dalším postupu,“ popsal pro iROZHLAS.cz senátor Jiří Růžička, který se do horní komory dostal před čtyřmi lety za TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Dodal, že se chystá ucházet o post předsedy Senátu.

Soustrast s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery mohou lidé vyjádřit zápisem do kondolenční knihy, která je až do čtvrtka 23. ledna k dispozici v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

„V úterý 21. 1. od 8 do 14 hod. na recepci C2 Valdštejnského paláce. V úterý 21. 1. od 14 do 22 hod. v Hlavním sále Valdštejnského paláce (vstup přes recepci C2). Ve středu 22. 1. od 8:00 do 22 hod. v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Ve čtvrtek 23. 1. od 8:00 do 22 hod. v Hlavním sále Valdštejnského paláce,” uvádí se na stránkách Senátu.

Nominace na post předsedy horní komory Parlamentu musí být podány do 24. ledna. Prezident republiky Miloš Zeman do 90 dnů od zániku mandátu Jaroslava Kubery musí vypsat doplňovací senátní volby ve volebním obvodu Teplice.