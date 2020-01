Nejsme jako oni, už neplatí. Status Šarapatky o smrti Kubery pobouřil i pražskou kavárnu

Člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka napsal: „Smrt je popleta: dobří odcházejí.” Příspěvek podpořil společným snímkem prezidenta Miloše Zemana a Jaroslava Kubery.

Novinář Erik Tabery napsal: „Tohle mi přijde od veřejně aktivní osobnosti jako naprosto nepřijatelný status.” Podobný názor vyjádřili i jiní. Na výrok šéfa týdeníku Respekt Šarapatka odpověděl, aby nepoužíval demagogické argumentace: „Dojmologie. Vidíte za roh. Mj., přijatelnost/nepřijatelnost nechte, prosím, na FB.”

Na další obvinění z nepřijatelnosti daného statusu Šarapatka opakoval, že lidé vidí za roh a podléhají dojmologii.

„A mj: respektujte zdejší svobodný prostor. Co si kdo může/nemůže dovolávat, jsme tu už měli. Navíc, věcně mi ukažte, co je v textu neetické. Foto je ilustrační,” dodal.

Někteří poznamenali, že status novináře považují za přípustný: „Ještě před 7 lety, bych takový post považoval za šílený. Dnes jej považuji za plod Zemanova působení na Hradě a ve veřejném prostoru.“

Mnozí však autora i nadále kritizovali:

„Není to už trochu moc? Nepřeháníte to?” či „To je těžce amorální a nevkusné vyjádření. Nebuďte jako on,” uvedli diskutující.

„Přijde mi jako omyl a moralismus, že když zemře gauner, mělo by se o něm mluvit jen v dobrém, na tyto a podobné omyly jsme už moc doplatili, nejsme jako oni apod.,” uvedl další do diskuze a dodal, že podle něj byl bývalý předseda Senátu Kubera „takový směnárník”.

Šarapatka, kauza Olovo a Zeman

Zdeňka Šarapatku před 20 lety tehdejší premiér Miloš Zeman vybral jako svého odborného poradce pro školství, vědu a výzkum. Byl členem ČSSD. V květnu 2000 však vypukla aféra Olovo a Šarapatka musel opustit politiku i státní správu. V roce 2015 se stal členem Rady České televize.

Zeman o Šarapatkovi mluvil v listopadu 2017. Konkrétně řekl: „Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě než (nebo na) Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost.“

V květnu loňského roku Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že stát se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi. Zeman v televizi řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale z Úřadu vlády v době, kdy ji Zeman vedl, odešel po dohodě. Za prezidentova slova se mělo omluvit ministerstvo financí.

Rezort se ale v září 2019 odvolal proti rozsudku Obvodního soudu. Hlavu státu totiž není možné žalovat.

Náhlá smrt Jaroslava Kubery

V pondělí 20. ledna ve věku 72 let náhle zemřel předseda Senátu, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic Jaroslav Kubera. Podle současných informací se Kuberovi udělalo nevolno v teplické kanceláři. Následně byl převezen do ústeckého kardiocentra, politik však zemřel po převozu do nemocnice. Kubera stál v čele horní komory od roku 2018.

Senát v souvislosti s touto nečekanou tragédií pořádá v úterý 21. ledna schůzku. Poté ve 12 hodin v Hlavním sále proběhne tiskový briefing, na kterém budou představeny závěry z tohoto jednání.

Soustrast s úmrtím předsedy Senátu Jaroslava Kubery mohou lidé vyjádřit zápisem do kondolenční knihy, která je až do čtvrtka 23. ledna k dispozici v Hlavním sále Valdštejnského paláce.