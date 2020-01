Po odvolání Kremlíka by Babiš snížil počet resortů. Došli mu ministři, namítá ODS

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že by si uměl představit sloučení několika ministerstev. Stalo se tak den poté, co oznámil, že pověří ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) řízením resortu dopravy. Koaličním sociálním demokratům i opoziční ODS se však tento nápad nezdá.

Babiš v pondělí večer oznámil, že odvolá ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) kvůli pochybení v zakázce na e-shop pro elektronické dálniční známky. Resort bude nově řídit dosavadní ministr průmyslu a obchodu Havlíček s tím, že by agendu dvou ministrů sbližoval do jejich eventuálního spojení.

„Kdyby o tom někdo rozhodoval logicky, tak ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí patří dohromady. Vždyť ty budovy, tam byla chodba, to patří dohromady. Tam je také plno synergií,“ poznamenal Babiš.

V úterý při návštěv Veselí nad Moravou Babiš novinářům řekl, že by bylo logické tyto dva resorty sloučit ještě s ministerstvem pro místní rozvoj. Všechna tato ministerstva v souladu s koaliční smlouvou zůstávají za ANO. Podle premiéra by ale bylo efektivní i spojení ministerstva práce a sociálních věcí, které dnes vede Jana Maláčová z ČSSD, a ministerstva zdravotnictví, jehož šéfem je Adam Vojtěch, nestraník za ANO.

„To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno,“ řekl novinářům Babiš.

Jmenování Havlíčka

Pro sloučení ministerstev je ale nutné změnit kompetenční zákon, což v současné situaci podle premiéra není možné. Babiš se domnívá, že příčinou velkého počtu ministerstev je poměrný parlamentní systém, který vyžaduje vytváření koalic. Dnes má vláda celkem 15 křesel: deset za ANO a pět za ČSSD.

Havlíček bude za dva roky již třetím ministrem dopravy. Tiskový obor úřadu vlády v úterý oznámil, že bude do čela resortu jmenován v pátek po návratu premiéra z Izraele. Havlíček dále zastává funkci vicepremiéra pro ekonomiku a místopředsedy vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace.

On sám pro ČTK uvedl, že resorty dopravy a průmyslu mají mnoho průsečíků, a je proto možné je řídit zároveň. Oborové organizace však upozorňují, že Havlíček bude řízením obou ministerstev velmi vytížen. Budoucí ministr tohoto resortu poznamenal, že hodlá na ministerstvu vytvořit profesionální tým lidí, kteří budou resortem žít.

„Je to o klíčových lidech, je to o tom, že tam musí být lidi ochotní nejenom odborně, ale i manažersky, personálně a fyzicky tomu něco dát. Chci lidi, kteří jsou srdcaři, kteří budou tím resortem žít,“ řekl Havlíček.

Babišova iniciativa budí rozpaky

„Nelíbí se nám to. Má pod sebou i vědu a výzkum a nyní bude mít i ministerstvo dopravy. Byť člověk může být sebelepší manažer, není to zcela v pořádku kombinovat čtyři funkce, které jsou poměrně náročné,“ uvedl šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Nápad sloučit ministerstva však budí rozpaky u koaličních sociálních demokratů. Podle nich kombinace několika funkcí není v pořádku. Změny ve vládě hodlají s premiérem řešit.

Šéf opoziční ODS Petr Fiala se domnívá, že poslední změny ve vládě ukazují, že Babiš není schopen sestavit vlastní tým. To, že pověřil Havlíčka řízením obou ministerstev současně, podle něj znamená, že mu došli lidé, které by do vládních funkcí mohl dosadit.

„Předseda vlády už dokonce uznal, že není schopen sestavit celý svůj tým, takže resort zůstane vlastně neobsazený. Otázka zní: kdy začnou fungovat klíčové resorty, finance, doprava a místní rozvoj, kterým hnutí ANO vládne už 6 let. Upozorňuji všechny, aby si všimli: po 6 letech zde nejsou žádné výsledky, a předseda vlády už dokonce nemá ani žádného ministra, kterého by vytáhl z klobouku,“ napsal Fiala na Facebook.

„Premiér je v akutní personální nouzi, z nějakého důvodu se zhlédnul v panu Havlíčkovi,“ řekl.

Podobného názoru je i předseda STAN Vít Rakušan.

Podle místopředsedy TOP 09 Jana Jakoba současná situace vypovídá o chaotičnosti hnutí ANO.

„Svěřit tak významný resort, který je v obtížné situaci, ministrovi odpovědnému ještě za další významné ministerstvo, je neodpovědný krok. Svědčí to o personální vyprahlosti a chaotičnosti hnutí ANO, které postrádá skutečné odborníky na většinu resortů,“ míní Jakob.

„Se vší úctou k panu Havlíčkovi, resort dopravy potřebuje plné nasazení ministra. Jako poslanci budeme v rámci ústavní pravomoci požadovat, aby tyto změny byly vysvětleny,“ uvedl šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

Naopak sám Havlíček se domnívá, že kumulace funkcí v jeho případě odpovídá vládní Hospodářské strategii 2030.

„Propojení vědy a inovací s průmyslem, energetikou, dopravou, zemědělstvím a zdravotnictvím. To vše ve vazbě na moderní systém vzdělávání, trh práce a Národní investiční plán. Vláda schválila teze Hospodářské strategie ČR 2030. Další důležitý krok z vize,“ napsal na Twitter.