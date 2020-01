Hampl: Penzijní reforma? Další rozkrádačka. Dokud se nedořeší tohle, nebudou peníze na nic

Vláda se snaží najít variantu, jak se postavit k problému důchodového systému, aby se povedlo vyvarovat extrémnímu zadlužení. Odborníci pravidelně varují, že systém je dlouhodobě neudržitelný a nutná penzijní reforma.

Sociolog Petr Hampl se ve středu 22. ledna na Facebooku dotkl tohoto tématu. V příspěvku tak odborník zavzpomínal na Nečasovu reformu za Sobotkovy vlády, kdy lidem slíbili, že zvětší hromadu peněz tím, že je budou převádět mezi různými účty. Zároveň měla vzniknout nová vrstva manažerů a ti manažeři si měli brát provize za převádění mezi účty. S tím, že někdy v neurčité budoucnosti se to určitě vyplatí.

Hampl je ale přesvědčen, že zastavení teto reformy, nebo jak se o ní vyslovil sám autor - téhle levárny, byl jediný dobrý počin Sobotkovy vlády.

„Je vlastně až neuvěřitelné, že lidé odpovědní za Nečasovu reformu nikdy nebyli stíháni,” dodal.

Závěrem se doktorand sociologie dotkl nynější vlády: „Místo dalšího převádění peněz mezi obálkami bychom měli od Babišovy vlády slyšet, jak to udělá, aby české podniky přestaly patřit cizincům a abychom se vrátili od součástek ke složitým celkům (jaké se tu vyráběly, než si zemi rozebrali korporace).“

„Dokud se nedořeší tohle, tak nebude dost peněz na nic. Ani na důchody,” uzavřel věc Petr Hampl.

Nová důchodová reforma

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 10. ledna představila návrh důchodové reformy a chce, aby měl každý nárok na důchod 10 500 korun.

Premiér Andrej Babiš minulou neděli upozornil, že návrh by vedl k zásadnímu zvýšení daní. „Abychom to utáhli, muselo by například dojít ke zvýšení DPH nejmíň na dvojnásobek, čili základní sazba by stoupla z 21 na 42 procent. To, jak všichni víme, je nepřijatelné,“ uvedl premiér. Vycházel z propočtu ministryně financí Aleny Schillerové, která se ostře postavila proti návrhu. Cenu reformy politička odhadla na stovky miliard korun.

S tím ale zásadně nesouhlasí ministryně Maláčová. „Částka je zcela mimo. ‚Spravedlivá‘ varianta reformy by v prvním roce vyšla přibližně na deset miliard. DPH zvyšovat nikdo nebude, lidé jsou zdanění už dost. Zaměřme se radši na banky a velké korporace. Smyslem důchodové reformy je, aby lidé měli po celoživotní práci důstojné důchody, které porostou v souladu s ekonomickým vývojem,“ uvedla ministryně.