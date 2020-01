Žert Šarapatky o smrti Kubery má dohru. Může přijít o místo v Radě České televize

Člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka v pondělí publikoval tweet, kterým vyvolal výraznou veřejnou kritiku. Negativní hodnocení přišlo dokonce i od osobností ideově blízkých Šarapatkovi. Mezi nimi byl i šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, jenž vyslovil své pobouření následujícími slovy: „Tohle mi přijde od veřejně aktivní osobnosti jako naprosto nepřijatelný status.”

Později se ukázalo, že kritika ze strany veřejnosti není jediné, co může Šarapatkovi dělat starosti. Českou podnikatelku a političku Barboru Kořanovou, jež je v současnosti poslankyní Poslanecké sněmovny PČR, neuspokojila pouhá veřejná slovní kritika vůči Šarapatkovi. Na své stránce na sociální síti opublikovala tweet, kde se jasně postavila za to, aby Zdeněk Šarapatka byl zbaven své funkce v Radě České televize.

„Toto vyjádření je otřesné. To nemůže přicházet od lidí, kteří mají reprezentovat veřejnost v orgánech veřejnoprávních médií. Rozhodla jsem se, že navrhnu Poslanecké sněmovně odvolání Zdeňka Šarapatky z Rady @CzechTV,“ napsala poslankyně.

Řada uživatelů vyjádřila svou podporu této iniciativě české poslankyně.

„Už by bylo načase. Šarapatka je sprosťák, který do Rady ČT neměl být nikdy zvolen,“ nechala svůj komentář pod tweetem uživatelka Ivana Melkusová

„Otřesné, ale od Šarapatky nic překvapivého,“ napsal uživatel Petr M.

Politická a finanční rovina konfliktu

Chování českého novináře odsoudil rovněž i český hudebník a manažer Vadim Petrov, jenž je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Také jste zachytili, jak člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka žertuje, že si smrt vybrala špatně, když komentoval obrázek Jaroslava Kubery s Milošem Zemanem,“ píše Petrov ve svém příspěvku na sociální síti Facebook.

Dále Vadim Petrov uvádí, že Poslanecká sněmovna má právo odvolat člena jakékoliv rady v případě, že dotyčný bude usvědčen z neuctivého chování. Nicméně sděluje přesvědčení, že odvolání ze své funkce Šarapatkovi sotva hrozí. Důvodem podle něj je podpora ze strany tradiční opozice a veřejnoprávní ČT. Zmínil, že právě kvůli tomu, že Šarapatka funguje v linii opozičních stran, se může spoléhat na jejich záštitu a tím pádem se ve veřejném prostoru chovat tak, jak se mu to bude hodit, a to beztrestně. Dalším opodstatněním tohoto tvrzení je to, že případné odvolání Šarapatky by se mohlo považovat jako ohrožení nezávislosti ČT.

Následně Zdeněk Šarapatka publikoval příspěvek na sociální síti Facebook, kde klade důraz na politický podtext svého případného odvolání.

„Milí přátelé a demokraté! Babiš a jeho poslanci hledají už drahný čas důvod k mému odvolání z Rady ČT,“ varoval Šarapatka.

Následně ve svém textu trvá na tom, že neměl v úmyslu žádnou urážku vůči prezidentovi, a jeho oponenti se opírají ve své kritice o vlastní fantazii.

Řada komentujících sdílela obavy Šarapatky ohledně politické podstaty jeho kritiky. Jiní mu však vytkly jeho údajné pokrytectví.

„Pane Šarapatko, pokud by šlo pouze o onen váš příspěvek, řekl bych, že je zejména v podání člena rady velice ubohý. Jak ale vidím, vy se k němu ani neumíte postavit čelem jako chlap, nepřiznáte, že to byla jasná narážka na Zemana a jeho smrt a vymlouváte se a lžete jako malý kluk!“ ostře Šarapatku zkritizoval uživatel Vladan Vasco Černý. Dále označuje chování novináře za čiré zbabělectví a zdůrazňuje, že mu nejde o nic jiného než o vlastní finanční zájmy. „Chováte se tedy jako zbabělec! Zjevně cítíte, že jste přestřelil a vaše dobře placená funkce je v ohrožení. Upřímně? Za tenhleten morální hnus byste měl co nejrychleji letět!“ dospěl k závěru uživatel Černý.