Z visegrádských zemí nejméně za jídlo utrácí Češi. Před listopadem jsme spotřebovali o třetinu více chleba, zní z KSČM

Kováčik ve svém článku uvádí, že finance vynaložené na jídlo a nealkoholické nápoje se umístily na třetím místě na seznamu finančních nákladů Čechů. Největší finanční položkou je u nás přitom bydlení, na druhém místě se pak umístily náklady na dopravu.

Jak píše politik, podle výzkumů utratí průměrný občan naší republiky ročně za jídlo asi 50 tisíc korun. Zajímavé je především to, že z visegrádských zemí utrácíme za jídlo méně než všichni ostatní členové, tedy Slováci, Poláci i Maďaři. V České republice jsou navíc potraviny podle Eurostatu páté nejlevnější v Evropské unii. Výzkum také tvrdí, že nejvíce za jídlo ze zemí Evropské unie utratí občané v Dánsku.

Poslanec KSČM dále píše, jak se změnil jídelníček občanů v posledních třiceti letech. Údajně konzumujeme více obilovin, luštěnin, zeleniny a ovoce. Co se ale snížilo, je spotřeba mléka, masa, brambor a cukru. Pozoruhodné je i fakt, že Češi raději kupují maso drůbeží než to hovězí. Kováčik poukazuje na to, že v minulosti se spotřebovalo na jednoho člověka třicet kilogramů hovězího masa, zatímco dnes je to zhruba 8,7 kg. U drůbežího masa došlo k navýšení spotřeby na 28,4 kg masa.

„Změnila se také spotřeba pekárenských výrobků, např. v roce 1989 jsme na osobu spotřebovali 56,8 kg chleba, u nás tolik oblíbený chléb však v roce 2018 dosáhl spotřeby mnohem nižší – 39,3 kg na osobu,“ uvedl srovnání spotřeby chleba v čase.

V článku pak dodal, že vzrostla spotřeba rostlinných tuků, rýže, luštěnin, těstovin a vína.

Pavel Kováčik se ve svém článku ale zaměřil i na potravinářskou soběstačnost: „Českou republiku před lety zachvátil módní trend dovozu potravin. Lákavé obaly v supermarketech v mnohých případech však skrývají horší kvalitu, nežli potraviny domácí produkce. V dnešní době jsme již pochopili, že bychom se měli vrátit k vyšší potravinové soběstačnosti.“

Závěrem politik uvedl, že ministerstvo zemědělství se velmi snaží podporovat ty, kteří se vrací k tomu, abychom byli schopni produkovat zeleninu, ovoce, maso, ryby i další komodity v naší republice.

Potravinářská soběstačnost

K otázce potravinářské soběstačností se loni vyjádřil místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Politik na sociální síti zveřejnil naštvaný komentář, jehož důvodem byly údaje Českého statistického úřadu, podle kterých roste počet zahrádkářských kolonií. Jednou z příčin pro pěstování plodin pro vlastní potřeby je strmý růst cen brambor a zeleniny. Poukázal na to, že Češi nemají peníze, aby si kupovali předražené potraviny dovezené z ciziny a místo toho jsou nuceni je pěstovat na zahrádce.

„Evropská unie a nekompetentní polistopadové vlády bohužel zničily české zemědělství, a tak lidem mnohdy nic jiného nezbývá a pěstují si zeleninu sami, než aby dávali nesmyslné částky za předraženou a nekvalitní zeleninu z ciziny,“ napsal Fiala.

Řešení podle něj spočívá v podpoře infrastruktury českého venkova a českých zemědělců spolu s ochranou klíčových komodit.