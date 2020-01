Vlna zarputilé politické nenávisti. Poslanec KSČM Ondráček se pustil do diskuze s uživatelem, jenž mu vyhrožoval

Poslanec Poslanecké sněmovny PČR Zdeněk Ondráček se nečekaně setkal s výrazným projevem nenávisti na sociální síti Facebook ze strany uživatele Petra Bana, jenž jako první oslovil českého komunistického politika.

Svůj útok uživatel začíná pojednáváním o mezinárodní politice. „No my sedíme v teple doma, díváme se, jak v Rusku už důchodci pomalu chcípají hlady, v Sýrii jak Vladimir s Asadem vraždí a bombardují ostošest, moc se nám líbilo, jak Donik odpálil toho íránského šmejda,“ napsal Petr Ban.

Následně uživatel bezprostředně naznačuje, že by si přál, aby prezident Miloš Zeman zesnul a český premiér Andrej Babiš skončil ve vězení. „…Ještě by Miloš mohl zaklepat bačkorama. Andreje justice konečně dostat do tepláků,“ uvedl uživatel.

Dále ve své zprávě Petr Ban již drsně zaútočil na Ondráčka. „Také by se nám líbilo, kdyby ses ty, rudý šmejde, polil v lednu studenou vodou a mohli jsme tě potom zbít obuškama, jako jsi to dělával tenkrát s láskou ty a jak ti i dnes strašně chybí mlátit obuškem holky a děti. Co ty na to?“ nešetřil svou nenávistí uživatel Ban.

Po výše zmíněné zprávě dotěrný společník přiložil fotku Donalda Trumpa, kde ten drží v rukou obrázek, k němuž byla přidaná fotka samotného Ondráčka. Fotku doprovodil nápisem v angličtině „náš příští terč”.

© Foto : Poslanec KSČM Ondráček se pustil do diskuze s uživatelem, jenž mu vyhrožoval

Tentokrát se český poslanec rozhodl zareagovat a napsal ve své odpovědi „Chcete mi vyhrožovat?”, na což drzý společník reagoval další pasáží. „Jsi nalitej, soudruhu?“ ptá se Ban Ondráčka. „Umíš číst? Já něco takového píšu? Tak to zkus znova a nežer u toho boršč a pelmeně. Píšu, jestli se nechceš teď v lednu polít studenou vodou (jako při Palachově týdnu) a potom se nechat zmlátit obuškem,“ pokračoval ve své drzosti Petr Ban.

Další konverzaci považoval český politik za zbytečnou a rozhodl se tenhle nechtěný spor ukončit. „OK, předám to policii. Budete to vysvětlovat jim,“ napsal Ondráček.

Stoupající míra nenávisti

Loni tiskový mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček varoval před stoupající mírou nenávisti ve společnosti, kterou označoval za prudký jed.

„Česká společnost už dlouhodobě zažívá snahu otrávit studnu bytí tímto jedem. Zdrojnicí je frustrace. Velká část opozice a část jejích příznivců, kteří nejsou schopni uspět v demokratické politické soutěži, místo programového souboje nasazují zbraně nenávisti. Urážejí, útočí na nejnižší lidské pudy, znesvěcují hodnoty prověřené časem, dehumanizují názorové oponenty,” psal ve svém článku Ovčáček.