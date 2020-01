Pekarová Adamová se dostala mezi TOP ženy Česka. Místo samochvály řešte to, co trápí občany, vzkazují uživatelé

Slavnostní galavečer soutěže TOP ženy Česka 2019 se konal na začátku tohoto týdne. Do soutěže se dostala i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Získala nějakou cenu, a jak reagovali na její úspěchy ostatní?

Předsedkyně opoziční TOP 09 ve středu 22. ledna večer na Facebooku sdílela fotky ze slavnostního večera TOP ženy Česka 2019, který se v pondělí konal v prostorách Forum Karlín.

„Žebříček TOP ženy Česka. A já na něm. Je to pro mě velká čest, být na jednom místě vedle žen, které se díky nadšení a pracovitosti staly ve svých oborech úspěšnými,” uvedla poslankyně.

Většina lidí političce pogratulovala. Někteří lidé ale souhlasili s postojem další komentující, která naznačila, že by politici měli především řešit problémy občanů: „Místo samochvály řešte to, co trápí občany (...) Lidi mají spoustu problémů a zajímá je , jak se budou řešit.“

Pekarová Adamová byla v nominaci TOP žena veřejné sféry, ale cenu letos nedostala. V kategorii Veřejná správa se na první příčce umístila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Královnou žebříčku se stala osmapadesátiletá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která se tak dostala do síně slávy. Kategorii Podnikatelka ovládla spolumajitelka a výkonná ředitelka společnosti Alca plast Radka Prokopová a manažerkou roku byla vyhlášena Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto.

Nová předsedkyně politické strany TOP 09

Markéta Pekarová Adamová se stala předsedkyní politické strany TOP 09 již na konci loňského listopadu. Hned po zvolení politička poskytla médiím rozhovor, v němž prozradila hlavní cíle strany.

Šéfka strany uvedla, že je proti Andreji Babišovi, protože u hnutí ANO vnímá deficit demokratických principů a úcty k nim. Zdůraznila, že podle ní má Česká republika přijmout euro. Řekla, že raději by místo Maďarska a Polska viděla užší spolupráci s Rakouskem a Německem. Česká republika by podle ní měla přijmout několik dětí z uprchlických táborů v Řecku podle návrhu europoslankyně z KDU-ČSL Michaely Šojdrové.