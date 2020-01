Proč veřejnost krmí digitalizaci? Václav Klaus mladší prozradil, co za tím ve skutečnosti stojí

Občané jsou občané mimo jiné také krmeni digitalizací. O co jde? Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší večer 21. ledna na své facebookové stránce sdílel článek, v němž se věnuje tzv. státní digitalizaci.

Václav Klaus mladší je přesvědčen, že pod pojmem „digitální Česko“ se skrývá především digitální buzerování občanů, firem a také korupční příležitosti. „Korupční a se státem obchodující hráči jsou pochopitelně vynalézaví a chytří (jde o dost peněz). Vědí, že balíky peněz placené daňovými poplatníky musí odůvodnit, a ne si je jenom tak vzít,” vysvětluje politik.

To je podle něj důvod, proč lidé bojují s klimatem a platí miliardy za dražší elektřinu. Autor příspěvku si je jistý, že čím dál větší kus lidského života (bankovnictví, nakupování, dovolené, poslouchání hudby…) bude v elektronické podobě, tak okolo toho začínají chytřejší dělat „politiku“.

Klaus mladší dále poukázal na to, že celý technologický pokrok není věcí vlád, ale dělá to soukromý sektor.

„Vymyslí mobilní telefon, a protože poptávka je fascinující, za deset let vznikne gigantické odvětví a výrobky se posunou takřka k dokonalosti. Nebo někdo založí třeba Alzu a naprosto v republice přeorá maloobchod s elektronikou a vším možným. A je to pokrok jako blázen, pohodlí, modernost,” tvrdí.

Ale když dělá digitalizaci vláda, jde podle něj většinou o byrokracii a zbytečnosti. „Často to končí špehováním lidi jako v Číně. Nebo důslednější kontrolou, skokovým nárůstem dat, která po vás úředník chce,” napsal politik s tím, že je jedno, zda je byrokracie papírová nebo virtuální.

Příkladem je tak digitální dálniční známka, která má nulový přínos, ale přitom dosavadní samolepku mají na každé pumpě a poště. „Za chvilku odloupávání jednou ročně, což pořád vyjde časově pětkrát rychleji než se někde počítačem přihlašovat, zadávat data, provádět platbu…, máte klid,” dodal.

Nicméně podle posledních informací má systém digitálních dálničních známek stát 400 milionů.

„Premiér se klasicky mediálně akčně snaží budit dojem, že cenu řeší a sníží. Ale stejně to zavedou. Monitorování, sledování a za balík,” uvedl.

Závěrem Klaus mladší předvádí příklad z internetového obchodu Alza: „Četl jsem, jak nějaký jejich inženýr uvedl, že přidání další položky (třeba dálniční známky) do e-shopu by přineslo takřka nulové náklady a že celý jejich prodej (tisíce výrobků) spravují s daleko nižšími IT náklady, než stát plánuje u té známky.”

Elektronická Sbírka zákonů

Sněmovna v červenci 2019 schválila posun termínu zavedení elektronického systému tvorby zákonů v ČR. E-systému tvorby zákonů se poslanci dočkají zřejmě až od roku 2022.

Zavedení elektronické Sbírky zákonů a systému tvorby zákonů Parlament schválil již v polovině roku 2016. Spuštění bylo nakonec naplánováno na začátek příštího roku, Senát však neprojednal navazující změny zákonů a chtěl Sněmovnu přimět k tomu, aby horní komoře změnou ústavy prodloužila měsíční lhůtu k projednávání zákonů na dvojnásobek. S čímž poslanci nesouhlasili.

Elektronický systém Sbírky zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Má zajistit, aby si lidé na internetu dokázali zdarma najít aktuální znění všech platných českých zákonů. Zaváděné změny mají také usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.