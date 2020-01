Nový návrh Ministerstva spravedlnosti se dotkne každého. Další šílenost vlády proti normálním lidem, zuří Okamura

V současné době v České republice platí zákon, podle kterého má zákazník dvouletou lhůtu na reklamaci vadného zboží. Stejná lhůta platí i ve většině evropských států. Nicméně momentálně Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh na zrušení dvouleté lhůty na reklamaci zboží. Podle těchto plánu by se její délka měla určovat prodejcem, a to vůči každému zboží zvlášť. Ačkoliv možnost uplatnění dvouleté lhůty zůstane i nadále, bude to záležet na rozhodnutí konkrétního prodejce.

Advokátní koncipient Jakub Adámek poukazuje, že s přijetím nových pravidel se proces reklamace pro spotřebitele zkomplikuje. „U těchto vad, které se projeví později než v prvním roce od koupě, tedy již často nebude spotřebiteli pro úspěšnou reklamaci stačit pouhé tvrzení, že zboží je vadné,” varoval Adámek.

Zájmy korporací proti spotřebitelům

Nové plány Ministerstva spravedlnosti vyvolaly prudkou negativní reakci ze strany šéfa SPD Tomia Okamury. Ve svém příspěvku vyjádřil přesvědčení, že v této situaci jde o hájení zájmů velkých korporací, a to na úkor občanů republiky.

„Jestli je to pravda, tak je to šílené. Ministerstvo spravedlnosti chce zrušit dvouletou záruku u zboží. Nově by délku záruky určoval prodejce. Navíc by musel kupující prokázat, že zboží mělo vadu již v době, kdy si ho koupil… vládě nejde o lidi, ale o zájmy globalistů, koncernů a gigantů, proti kterým normální člověk nemá šanci,“ okomentoval návrh ministerstva český politik.

Okamura tvrdí, že případné schválení tohoto návrhu vyvolá pokles kvality zboží, zatímco ceny zůstanou na stejné úrovni. Tím pádem předseda SPD dospívá k závěru, že jde o čirou diskriminaci spotřebitelů, kteří nemají žádné šance či prostředky čelit tomuto znevýhodnění.

Pod příspěvkem Okamury se objevily komentáře, kde uživatelé vyjádřili své pohoršení vůči vládnímu návrhu.

„Je to úplně trapné rozhodnutí, to aby se bál člověk cokoli koupit, aby to nebylo jako v loterii, nechápu, jak tohle vůbec mohlo někoho napadnout,“ píše uživatelka Jitka Lukešová.

Někteří uživatelé předpokládají, že tento návrh může negativně ovlivnit obchod uvnitř republiky. „No tak to docílí jen toho, že v České republice člověk nic nekoupí, a budeme jezdit kupovat elektroniku třeba do Německa,“ neutěšeně konstatovala uživatelka Eva Marková.