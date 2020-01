Drahoš se chystá na pomoc do Tibetu. Nemusíte jet tak daleko, katastrofa je pár kilometrů od nás, reagují na sítích

Profesor a neúspěšný kandidát prezidentských voleb Jiří Drahoš se letos chystá vyrazit s neziskovou do Malého Tibetu a podpořit vědu na tamních školách. Ale co ty v sousedské zemi?

Bývalý dlouholetý předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš spolu s neziskovkou organizace Brontosauři v Himálajích podporující vzdělání v Malém Tibetu vyrazí letos do ciziny, aby se podílel na dobročinné akci.

„Fandím české pomoci v zahraničí. V létě proto vyrazím s Brontosauři v Himálajích do Malého Tibetu podpořit výuku v nových školních laboratořích. Budu velmi rád, když se zapojíte také vy: sdílením, či finančním darem na vybavení. Můžete se také stát přímo učiteli ‚nezbedného Dordžeje‘ a zachránit tak jeho mámu, aby se ‚nezbláznila‘,” oznámil ve čtvrtek 23. ledna na Facebooku.

Sdílel zároveň video, které vypráví o příběhu v tibetské vesnici poté, co tam Češi přivezli učebnici fyziky.

Neziskovka politikovi poděkovala za podporu vzdělávání v Malém Tibetu a uvedla: „Když jsme začali před třinácti lety stavět v naší škole novou školní budovu, hrozně jsme se pohádali s tamními ohledně provedení elektriky. Tamním se nelíbilo, proč bychom měli izolovat elektriku, vždyť to stojí peníze navíc a u nich ve vesnici ještě žádný dům nevyhořel. Čtyři roky na to jeden dům skutečně vyhořel a rodina se o vlásek zachránila. Máme pocit, že kdyby tamní měli základy věd, mohli by se uchránit podobných problémů a jsme rádi, že na tom panu Drahošovi záleží.”

V jednom z komentářů pod příspěvkem žena vyzývá politika, aby se soustředil na problémy v okolních státech:

„Humanitární katastrofa se ale děje pár kilometrů od nás! Nemusíte ani tak daleko. Stačí pomoci v uprchlických táborech v Řecku!” a dodala, že by si přála, aby aspoň někdo z českých politiků sebral odvahu a jel do Řecka.

Mnozí však Drahošův dobročinný čin podpořili: „Pan Drahoš je přece profesor, tedy pomáhá tak, jak je jemu blízké a dělá to, co umí” nebo „Jsem ráda, že to klaplo.“ Další diskutující například uvedl: „A to tam má jet s vámi? Nemůže být všude stejně.“

Setkání Hřiba s představitelem Tibetu

V březnu loňského roku proběhlo setkání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s předsedou tibetské exilové vlády, Lozangem Sanggjäou. Sanggjä uvedl, že Česko, stejně jako sametová revoluce roku 1989, je pro Tibeťany jakousi inspirací v jejich boji za svobodu.

„Tibet je již okupován po 60 let, čelí represím, ale Česká republika posílá poselství naděje a solidarity," cituje portál slova nejvyššího politického představitele Tibetu.

Podle jeho názoru má Parlament ČR tu největší parlamentní skupinu v Evropě, která podporuje tibetskou zemi.

Oficiální postoj České republiky je následující — respektuje územní celistvost Číny. Jakýmsi důkazem byl i rok 2016, kdy se tuzemští politici sešli s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.