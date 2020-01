Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí? Je to možné. Piráti jsou však proti

Vypadá to, že by na Staroměstské náměstí mohl být opět navrácen Mariánský sloup. Jednalo by se však o repliku,za jejímž zdrojem stojí sochař Petr Váňa. Zastupitelé dnes odmítli dřívější zamítavé stanovisko města, v důsledku čehož sochař nezískal povolení k umístění sloupu. S návrhem na navrácení sloupu přišel Jan Wolf, Jiří Pospíšil a Jan Chabr.