„Havloid jede bomby.“ Vyoral se vysmál Alexandru Vondrovi za základnu USA v Ostravě

„Novopečený místopředseda ODS Alexandr Vondra budiž důkazem nedostatku byť průměrných osobností v řadách Fialovy progresivistické a EUhujerské strany. Podstatné body, jež staronová šarže vyzdvihuje, jsou základna USA v ČR a pták,“ napsal na svém blogu na portálu iDnes.

Podle názoru blogera a komentátora není překvapením, že Vondra lobbuje za vytvoření nové americké základny na českém území. Možný příchod americké armády do ČR pak označil za novou okupaci.

„Že je Alexandr Vondra až lokajsky proamerický, není žádnou překvapivou novinkou. Lobování pro americkou základnu a příchod okupačních vojsk vol. 3.0 (po Němcích, ano Němcích - nikoliv jen nacistech, a Sovětech) tak není žádným velkým překvapením, tedy "surprise" slovy jeho "buddies", tedy kámošů,“ myslí si Tomáš Vyoral.

Politik občanské demokratické strany, jenž sám sebe označil za „stárnoucího havloida“, před několika dny na kongresu ODS přišel s nápadem, že lidé by si měli vybrat národního ptáka.

„Česko společně se Slovenskem je jedinou evropskou zemí, které nemá coby národní státní symbol svého ptáka. Navrhněme proto národní internetovou anketu, jakési referendum, ve kterém si lidé našeho ptáka vyberou,“ řekl během kongresu ODS Vondra.

To nezůstalo bez povšimnutí ze strany Tomáše Vyorala, který k tématu připojil poznámku: „Homohavloid jede bomby... tedy ptáky.“

„Ale co má tenhle vlastními slovy "stárnoucí havloid" - mými expresivnějšími slovy homohavloid (= Homo sapiens havloidus, abych nebyl ostrakizován a podezříván z nějakých nepřístojností) pořád s tím ptákem? Co ho to popadlo?” táže se komentátor.

„Patříme na Západ? Spíše patříme Západu“

K myšlence změnit ostravské letiště na základnu Spojených států se vyjádřil i bezpečnostní expert a zbrojní analytik Jaroslav Štefec.

„Jeho (Vondrův – red.) úžasný nápad zřídit v ČR co nejrychleji ‚společnou‘ leteckou základnu s USA navíc přesně zapadá do osvědčeného schématu ‚kupte vrtulníky – postavte pro ně za vaše peníze letiště – vybudujte za vaše peníze logistickou základnu – požádejte nás, abychom se na ní nastěhovali – kongres to schválí – vy budete platit provoz a další náklady – nebudete mít žádnou možnost do provozu základny kecat a nad jejím územím a posádkou nebudete mít jakoukoliv jurisdikci‘. A to vše ‚dobrovolně a rádi‘,“ varoval Štefec.

Analytik v souvislosti s tím také poukázal na diskuze, jež se kolem tohoto návrhu strhly. Nejčastěji prý zní, že je tento krok logický proto, že „patříme na Západ“. To sice Jaroslav Štefec nevyvracel, ale reflektoval to po svém.

„Ano, to je pravda. I když nejspíš jinak, než si nemyslící uživatelé této floskule představují. Spíše než na Západ patříme jako stát ekonomicky a tím i sociálně Západu. Hlavně Německu, Francii a Holandsku. Politicky patříme USA, jestli se v případě ČR dá o nějaké politice vůbec mluvit,“ dodal.