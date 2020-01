„Doufejme, že nebudou vraždit naše politické představitele.“ Okamura o reakci USA na zavedení digitální daně v ČR

Ve svém příspěvku Okamura okomentoval zprávu Hospodářských novin, které v pondělí s odkazem na nejmenovaný zdroj v americké vládě informovaly o možných odvetných opatřených vůči Česku ze strany Washingtonu. A to kvůli zavedení 7% digitální daně.

„Doufejme, že nebudou Američané vraždit politické představitele našeho státu podobně jako v případu Íránu a Iráku (…) Nesmíme si v žádném případě nechat vyhrožovat od USA. Ukazuje se, že USA nejsou naši spojenci, ale Spojené státy nás berou jako vazalský stát, který je jim akorát tak dobrý, aby podporoval jejich vojenské invaze v zahraničí, odebíral jejich předražené a nekvalitní zbraňové systémy, odebíral jejich zboží a podporoval jejich studenou válku proti Rusku a Číně,“ sdělil Okamura s tím, že podle jeho hnutí firmy podnikající na území ČR, včetně nadnárodních, by měly platit daně.

Příspěvek politika okamžitě okomentovala řada uživatelů, velká část kterých pozici politika podpořila.

„Že by nám naši američtí přátelé vyhrožovali? To snad ne. To my to rádi všechno stáhneme, abychom jim udělali radost, že? Jó, kdyby nám takhle vyhrožoval Putin, to by byla lavina nenávisti. Ale tohle- pohoda...“ okomentoval uživatel Zdeněk Pužej.

„Poslal bych na ně pana řeporyjského starostu. On jim vyhlásí sankce a budeme zachráněni,“ reagoval Miroslav Novák.

Digitální daň

Ve středu 22. ledna Poslanecká sněmovna vyjádřila podporu vládnímu návrhu na zavedení 7% digitální daně vůči internetovým společnostem s globálním obratem kolem 19 miliard korun a ročním obratem za uskutečněné zdanitelné služby na českém území v minimální vyšší 100 milionů korun. Tím pod ní spadaly Amazon, Apple, Facebook či Google, které sídlí ve Spojených státech.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček ze své strany potvrdil, že Spojené státy opravdu protestovaly proti uvalení daně. V komentáři pro ČT 24 ministr sdělil, že Česká republika americkým partnerům svůj krok vysvětluje jako dočasný „do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení“.

Ministryně financí Alena Schillerová však sdělila, že se Česko neobává možné odvety USA a že její ministerstvo úpravu daní s americkou ambasádou řešilo. K tomu dodala, že oficiálně Washington svůj protest nevyjadřoval.

Dnes Česká tisková kancelář přišla se zprávou, že vláda Spojených států definovala svoje stanovisko ohledně digitální daně. Potvrdil to mluvčí americké ambasády Ed Findlay.

Bylo uvedeno, že Fidlay odkázal na prosincový komentář velvyslance Stephena Kinga v Lidových novinách. Tehdy diplomat zmínil, že důsledkem zavedení digitální daně v ČR by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření vlády USA.

Nezapomnělo se ani na stanovisko ministra financí USA Stevena Mnuchina, které politik zveřejnil během ekonomického fóra v Davosu. Podle jeho slov by Donald Trump pro země, které implementují obdobnou daň, mohl zavést celní opatření.