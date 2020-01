„Aeronet lže, jako když Lidovky tisknou.“ Ondráček účtuje s panem VK kvůli zbraním a domobranám

Na portálu Aeronet vyšel 22. ledna článek. V něm se hovoří o zákonu směřovanému proti domobranám a na omezení zbraní. Autor článku – VK – argumentuje tím, že v případě tohoto zákona je jedná o čistě českou iniciativu, jelikož podle zakládacích smluv Evropské unie není v kompetenci EU nic podobného od členských států vyžadovat.

„Jenže, právníci Trikolory našli v klíčových smlouvách o Evropské unie paragrafy, které prostě odhalují, že celý slavný zbraňový zákon z dílny Jana Hamáčka je od začátku až do konce naprostý podvod na voliče mnoha stran, protože ten zákon je vylhaný. Není totiž potřeba ten zákon přijímat, protože národní bezpečnost po Smlouvy o Evropské unii je ve výlučném a výhradním rozhodování jednotlivých států, do kterých EU nesmí a nemůže zasahovat! Schované paragrafy našli ve smlouvách EU právníci Trikolory!“ stojí v článku Aeronetu.

Na tato slova portálu reagoval poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček slovy o tom, že se jedná o fake news

„Přátelé, pozor, pozor, další fake news z dílny Aeronet.cz, který zase lže, jako když Lidovky tisknou. Pan šéfredaktor -VK- se nyní evidentně shlédl v Trikoloře a VK ml. Všimněte si, jak mu podkuřuje, že je to jediný vlastenec a podobné kecy. Právníci Trikolory zjistili...” napsal poslanec KSČM na svých sociálních sítích a dodal: „A kde byli ti právníci před 2 roky, kdy se ten problém v podobě Směrnice EU urodil? Kde byli, proč mlčeli? Jsou tito právníci chytřejší než všichni ostatní, nebo je to jen jejich právní názor?“

Ondráček se následně táže, co v současné situaci dělat a jaké by mělo následky případné ignorování rozhodnutí soudu EU ve věci zbraňové směrnice – Česká republika v minulosti neuspěla s žalobou proti této takzvané zbraňové směrnici. Poslanec také vyjádřil názor, že autor článků na Aeronetu je podle jeho přesvědčení placen tajnými službami a vyzval k jeho ignorování.

„Ano, já s nimi i souhlasím, ale co rozhodnutí soudu EU? Máme ho ignorovat? Co to bude pro občany ČR znamenat? Proč toto pan chytrý šéfredaktor -VK- nesdělí. Mé přesvědčení, že je placen některou z tajných služeb s cílem rozhádat vlastence, se jen umocňuje. Ignorujte ho!“ uzavřel Ondráček své vyjádření na Facebooku.

Ondráček a domobrany

Poslanec Zdeněk Ondráček v minulosti prohlásil, že ve skutečnosti do Poslanecké sněmovny nikdy nebyl přeložen návrh na zákaz domobran.

„Přátelé, tak ještě jedou k tzv. zákazu domobran. Především Aeronet.cz, ale i další rádoby nezávislá a vlastenecká média, stále odkazují na vyjádření ministra vnitra Hamáčka z dubna a října minulého roku, kde mluvil o domobranách. Žádný takový návrh zákona do Sněmovny předložen však nikdy nebyl!“ psal.

Poslanec tvrdil, že když se začala řešit povinnost implementace Směrnice EU k zákazu zbraní, vzala skupina poslanců, mezi nimiž byl i on sám, odmítající plošné odzbrojování slušných lidí, za základ pro vytvoření doprovodného zákona tento legislativní polotovar.

„Domobran ani žádného jiného z registrovaných spolků se návrh nedotýká a je to uvedeno i v důvodové zprávě,“ uvedl.