Xaver Veselý je podle Fridrichové jen držák na mikrofon. „Tady se rozjíždí pěkná přestřelka,“ reagují na Facebooku

Fridrichová okomentovala nápad generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, který Miloši Zemanovi nabídl, aby prezident řekl pár slov posluchačům v rozhovoru s Veselým, když už se teď nebude objevovat v pořadech Jaromíra Soukupa.

„Nic proti ničemu, už v minulosti vysílal rozhlas Hovory z Lán. Byly to normálně vedené novinářské rozhovory s panem prezidentem. To, že rozhlas neomylně sáhl po své moderátorské hvězdě Luboši Xaverovi Veselém, mě moc nepřekvapilo. Řeknu to tak, já jsem moc ráda, že Česká televize takového moderátora nemá a nevysílá takové rozhovory, jaké vysílá rozhlas s panem Veselým,“ uvedla.

„Pan Veselý se rád holedbá tím, jak skvělý je novinář, ale když se podíváte na rozhovory, které vede s politiky, tak on působí jako vděčný držák mikrofonu, který klade nekonfliktní otázky a v podstatě leští PR toho politika. Já bych jako politik na takové rozhovory také chodila moc ráda, ale trochu se obávám, že toto tedy není rozhovor, o kterém jsem se učila na žurnalistice,“ doplnila Fridrichová.

Moderátorka se podělila o čerstvý rozhovor se svými sledujícími na Facebooku, ti ale poukázali, že se „rozjíždí pěkná přestřelka“ a připomněli včerejší výroky Xavera o ČT.

Veselý, který se proslavil například rozkrytím spolku honosícího se názvem Ústav nezávislé žurnalistiky, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rozdrtil ČT a promluvil mimo jiné o tom, že si ji zprivatizovala „jedna parta“.

„Nepřijde mi dobře, že stále každou neděli mluví pan Moravec. Na to už se ani nedívám, nebaví mě to. Proč se tam třeba nestřídají čtyři moderátoři s různým pohledem na svět? Potom to vypadá tak, a nemusí to tak být, že jde o ustálenou partu, která má svůj směr, svůj cíl, své zadání, a pokud by těch lidí bylo víc, bude to pro ně složitější. Takhle se na to prostě nemusím dívat, protože dopředu vím, jak to bude probíhat,“ řekl včera Veselý.

Dále vysvětlil, co je podle jeho názoru hlavním cílem novinářů České televize. „Pokud by někdo chtěl promlouvat, obhajovat pravdu a říkat lidem správné informace, stačí mu jedna kamera a mikrofon za pár korun, napojit se na YouTube a už mluví k lidem. V dnešní technologické době můžete mít svoji televizi Panenka TV ještě dneska večer. Takže pokud se někdo zuby nehty drží v České televizi, dělá to z jiných důvodů než těch, že by pak nemohl veřejně vystupovat. Tím důvodem jsou peníze,“ dodal Xaver.