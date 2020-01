Šichtařová: Máš nepohodlný názor – jsi ruský šváb

„V tržní ekonomice by se novináři zamysleli, čím to je, že je lidé nechtějí číst a hledají alternativy. V centrálně řízené ekonomice by alternativy zakázali. My jsme někde mezi. Nemainstreamová média jsou povolena, ale stále víc ostrakizována. Začíná to tím, že jsou čtenáři i respondenti, kteří s nimi mluví (tedy poskytují jim rozhovory) opovrhováni,” napsala Šichtařová.

Ekonomka se v textu táže, zdali se ve věci údajných fake news nemůže jednat o jistou formu „předimenzované paranoi“, podobně jako je strach z pavouků.

Šichtařová rovněž poukázala na práci takzvaných elfů – lidí, kteří se rozhodli „čistit“ digitální prostor od údajných lží a fake news. Podle jejího názoru místy dochází k situaci, jež je podobná pro diktatury, kdy tito elfové jednají podle vzoru: Kdo není s námi, je proti nám.

„Ostatně platí to i pro mě – už mnohokrát jsem na různých místech psala, že Rusko je autokratická země, která představuje pro Evropu hrozbu – a současně jsem na různých místech kritizovala různé aspekty EU od nefungujícího jednotného trhu přes migrační politiku až například po její přístup k brexitu. Jenomže to je pro některé lidi neuchopitelné. Uvažují tak, že buď chválíte EU, tedy nadáváte na Rusko, anebo chválíte Rusko, tedy nadáváte na EU. A tak jsem už i já byla mnohokrát za ruského švába,” uvedla Markéta Šichtařová.

Podle jejího názoru se české a slovenské publikum přibližují k tomu „vysmívanému a obávanému Rusku“ právě skrze černobílé vidění světa, do něhož jsou národy elfy nuceny.

Šichtařová v textu také uvedla, co všechno je možné ze strany elfů kvalifikovat jako „proruské“ vidění světa.

„Může se tu ocitnout třeba i kritika současného liberálního přístupu ke genderu (!). Takže pokud se někdo domnívá, že lidé se dělí na muže a ženy a jen zcela výjimečně se narodí jako transgender, už může být proruský. Pokud se někdo domnívá, že rodiče dítěte jsou jen otec a matka a nikoli rodič číslo jedna a rodič číslo dva, už může být označen za proruského,” napsala Markéta Šichtařová a dodala: „V celém osočování ohledně dezinformací vlastně nejde o informace, ale o to, že máte „nevhodný“ názor. Pokud máte názor, který nechválí EU, jste dezinformační. Pokud si myslíte, že manželství je jen pro muže a ženu, jste dezinformační. A pokud o nějakém elfovi řeknete, že s ním nesouhlasíte, nemáte právo na existenci ve virtuálním prostoru.”

Ekonomka na svém blogu dochází k názoru, že dochází k opětovnému příchodu cenzury a mizení demokracie.

„Někdo se nás prostě samozvaně rozhodl zařadit na černou listinu, potrestat a převychovat. Někdo, kdo si uzurpuje pravomoci státu. Tady ovšem skutečně demokracie už končí. Názory jsou opět cenzurovány,” uzavřela Markéta Šichtařová své vyjádření k situaci okolo takzvaných fake news.

„O svobodě slova si můžeme nechat jen zdát“

Zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera v rámci svého novoročního projevu varoval před mizející svobodou slova na území České republiky. Ilustroval to na událostech minulého roku.

„Útoky na svobodu pokračovaly i v uplynulém roce. Jako vždy byly zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Příkladů je mnoho. Politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme. Bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet,“ řekl Kubera.

Jedním z typických jevů roku 2018 bylo podle bývalého předsedy Senátu hledání vnějšího i vnitřního nepřítele.

„Dalším typickým jevem minulého roku bylo hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. Řídilo se heslem: To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou. Doma byla nejčastější slova Babiš a Čapí hnízdo, a směrem do zahraničí Čína a Rusko. Přičemž Čína a Rusko se stala více vnitropolitickým než zahraničně politickým tématem. Jako bychom neměli svých starostí dost,“ uvedl Jaroslav Kubera.