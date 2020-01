Během nočního požáru v Kladně přišla o život jedna žena

Hasiči na místo v Americké ulici vyjížděli před 03:30. „V době příjezdu hasičů byl byt v 11. patře požárem kompletně zasažen a požár se rozšířil i do bytu nad ním do 12. patra,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Na místě zasahovaly desítky hasičů, zhruba po hodině byl oheň pod kontrolou.

Požár si ale naneštěstí vyžádal jednu oběť. „V bytě zasaženém výbuchem a následným požárem byla nalezena žena ročník 1958 bez známek života. Další osoba z tohoto bytu, muž ročník 1958, z bytu vyběhl ven, nyní je s popáleninami hospitalizován v nemocnici,” uvedli policisté na Twitteru.

Mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová uvedla, že na místě zasahovalo 13 posádek záchranářů. 14 lidí, po nadýchání se kouře, bylo vyšetřeno, jedna osoba utrpěla vážná zranění.

„Jedna osoba byla vážně popálená. Po intenzivní péči včetně připojení na umělou plicní ventilaci byla převezena do pražské nemocnice Vinohrady,“ dodala mluvčí.

Na místě bylo okolo 20 policistů, dva z nich se při záchraně obyvatel nadýchali zplodin z hoření, uvedla na Twitteru Policie ČR.

STŘ.Č- Kladno: Upřesnění - při evakuaci osob se nadýchali zplodin z hoření 2 policisté. Ošetřeni byli na místě zdravotníky, nadýchali se kyslíku a dále pomáhali s evakuací osob. Z preventivnich důvodů byli následně převezeni do nemocnice. pic.twitter.com/6sRFwkKW7p — Policie ČR (@PolicieCZ) January 25, 2020

Příčina vniku ohně zatím nebyla zveřejněna.

Tragický požár ve Vejprtech

Minulou neděli ve Vejprtech došlo k tragédii. Při požáru domova pro zdravotně postižené zemřelo osm lidí, jeden pacient je stále v kritickém stavu.

Policisté ve čtvrtek uvedli, že požár vznikl nejspíše kvůli manipulaci s otevřeným ohněm

„Vyloučili jsme technickou závadu. Po odklizení trosek bylo v pravé části určeno místo, kde stál gauč, na kterém s největší pravděpodobností došlo k iniciaci,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Policisté rovněž vyloučili technickou závadu a celý případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí trest ve výši až osm let. „Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř,“ dodal Charvát.