Třetí blok Dukovan byl odstaven. Ze čtyř v provozu jsou dva

Podle mluvčího Dukovan Jiřího Bezděka odstávka třetího bloku byla naplánovaná na začátek února, ale začala s několikadenním předstihem kvůli revizi ucpávkového systému jednoho ze šesti cirkulačních čerpadel. Blok nebude vyrábět energii zřejmě do poloviny března, avšak její dodávky pro spotřebitele budou pokryty z jiných zdrojů.

Plánuje se, že po odstávce v třetím bloku Dukovan bude vyměněno palivo a provedeno 26 technických a investičních akcí. Jde tak o kontrolu těsnosti parogenerátorů a kompenzátoru objemu a výměnu podružných rozvaděčů.

Ve čtvrtém bloku jsou naplánovaný další kontroly a testy. Předtím tam energetici měli obnovit část jaderného paliva, zkontrolovat a upravit zařízení.

Nový jaderný blok

Národní investiční plán do roku 2050, jenž česká vláda zveřejnila v prosinci, předpokládá vyčlenění 423,5 miliard korun na investiční akce ministerstva průmyslu a obchodu. Převážnou část těchto financí tvoří výdaje na nové jaderné bloky pro Dukovany a Temelín.

Dříve se uvádělo, že podle plánu nového jaderného bloku v Dukovanech by se dodavatel měl vybrat do konce roku 2022, stavba by měla začít v roce 2029 a měla by být dokončena v roce 2036. Cena nového bloku by se měla podle slov ředitele ČEZ Daniela Beneše pohybovat mezi 140 a 160 miliardami korun.

V KSČM však s načasováním výstavby bloku byli znepokojeni . Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa si vláda dává poměrně dost na čas. V této souvislosti politik poukázal na nutnost rychlejšího rozhodnutí ohledně výběru dodavatele pro dostavbu.

Obě české jaderné elektrárny Dukovany a Temelín byly postaveny na základě sovětských projektů. Starší z nich – Dukovany – byla spuštěna v letech 1985-1987, má čtyři energetické bloky o celkovém výkonu 2040 MW. Palivo oběma jaderným elektrárnám dodává ruská státní korporace Rosatom, se kterou Dukovany v loňském roce uzavřely dohodu o zavedení nové modifikace ruského jaderného paliva РК-3+. Tato modifikace by měla umožnit zvýšit efektivitu a bezpečí práce jaderných energetických bloků. Rosatom také má zájem o stavbu nových jaderných bloků v Česku.