Zelení ve své straně nově uplatňují smíšené předsednictví. V jejich čele tak nyní stojí Magdalena Davis a Michal Berg

Podle informací měla dosavadní první místopředsedkyně a starostka Mníšku pod Brdy Davis v hlasování získat celkem 115 hlasů z 210. Berga mezitím podpořilo celkem 141 z 211 delegátů. Uvádí se, že Zelení se tímto směrem vydali kvůli rovnováze názorů.

Do tohoto boje o vedení strany se zapojila, mimo jiné, i aktivistka Anna Grümplová, která získala od delegátů 95 hlasů. Mezi muži to byli dosavadní předseda Petr Štěpánek (13 hlasů) a litvínovský zastupitel a sociální pracovník Petr Globočník (57 hlasů).

A jak to vlastně se smíšeným předsednictvím bude? Jisté, je, že rozhodující práva budou mít oba spolupředsedové.

„To je podstata spolupředsednictví,“ řekla po hlasování Davis a dodala: „Když jste na něco dva, tak toho zvládnete dvojnásobek.“

Za stranu, která má podle posledních průzkumů veřejného mínění podporu voličů na úrovni kolem dvou procent, ale stále rozhoduje předsednictvo. Touto volbou se totiž jen rozdělila výkonná moc mezi dva lidi.

Inspirace v zahraničí?

Vypadá to, že se česká strana tímto způsobem spolupředsednictví inspirovala v zahraničí. Daný způsob totiž již delší dobu znají němečtí Zelení, ale také ti belgičtí či švédští.

Možnost spolupředsednictví byla přitom v českých stanovách schválena vloni, a to sněmem dané strany.

Cesta do Sněmovny?

„Čeká nás přesvědčit lidi v Česku, že všechno, co vědí o Zelených doteď, mají zapomenout. Nastává úplně nová éra,“ prohlásil Berg.

I KDU-ČSL má nové vedení

Zelení nyní působí pouze v Senátu, jelikož jejich vládní angažmá skončilo před deseti lety. Daná strana by se však chtěla dostat i do Sněmovny , k čemuž by jí měl podle Berga pomoci boj za ochranu klimatu.

Dnes se rozhodovalo i o tom, kdo povede stranu KDU-ČSL, z jejíhož vedení se rozhodl odejít ovdovělý Marek Výborný. O křeslo bojoval Jan Bartošek, Marián Jurečka a europoslanec Tomáš Zdechovský, který se na poslední chvíli kandidatury vzdal.

Nakonec ve volbách zvítězil Marián Jurečka, a to s 205 hlasy. Jeho oponent Bartošek si vyloužil jen 142 hlasů.