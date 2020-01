„Západ sebevražedně blbne.“ Advokátka Hamplová o novém probuzení v komunistickém pravěku

„Držme si silnou V4. Abychom mohli palubu EU společně opustit, až nám zavelí pud sebezáchovy,“ napsala hned na úvod Hamplová, která obratem dodala, že pokud by si měla vybrat mezi V4 a Evropskou unií, její volba by byla jasná – Visegrádská čtyřka.

Předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou označila za „soudružku“. „A proč ji nazývám soudružkou? Protože když jsem četla její výroky, ty fráze, které mají zemím Visegrádu hlavně zavřít ústa, jako bych se probudila v komunistickém pravěku. Jiná forma, princip stejný,“ dodala.

Podle názoru advokátky Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsku (V4) Brusel rozčilují, neboť „odmítáme trapné nesmysly“ EU.

„K otázce migrace právem říkáme, co jste si nadrobili, to si snězte, a neobtěžujte nás tím. My k nám nikoho nezvali, což vy někteří jste klidně a bez našeho souhlasu (!!!) udělali. Tak co po nás chcete?“ uvedla Hamplová.

Istanbulská smlouva a cenzura

Ve věci Istanbulské smlouvy advokátka prohlásila, že je z hlediska obsahu „skutečně tragická“. „Rušení pojmů máma a táta je na psychiatra, a vícero pohlaví než dvě musel taky vymyslet někdo těžce pod parou,“ zmínila.

Hamplová na svém blogu neobešla ani téma cenzury, která, podle jejího názoru, na Západě neustále sílí.

„Na západě bují cenzura, zavírá se na názory (naposledy za výroky o muslimské invazi), a řada časopisů s módou na tzv. zejména bílém evropském kontinentu angažuje skoro padesát na padesát černé modelky, aby předešly nějakým výtkám. Je to jakoby v Africe fotily bělošky. Nemá to ale přece co dělat s rasismem, ale se zeměpisem,” myslí si.

Současný stav údajně připomíná situaci v komunistických totalitách, kdy se doma říkala pravda, zatímco na ulicích bylo nezbytné opakovat to, že vyžadoval režim.

„A už jsme zase tam. Pokrytectví, jediná pravda, desítky frází, diktát jednoho směru. Tedy totalita, jen v jiné, modernější podobě pod pláštíkem zdánlivě obrovských myšlenek,“ napsala Jana Zwyrtek Hamplová. Jako největší mínus Západu přitom uvedla skutečnost, že Západ si neprošel zkušeností s totalistou tak, jako země na východě Evropy.

Věra Jourová

„(…) nově zvolená (a viditelně nadšená, protože je to dobrý „flek“) Ursula von der Leyenová z nás dělá, omlouvám se, zaostalé pitomce, a něco málo nám chce „nasypat“, abychom zmlkli. Například na to, aby se po nás "nevozili" západní politici (což my tvrdíme a je to tak), bude prý dohlížet „naše“ (!!!) Věra Jourová, které pro to vytvořili novou agendu s názvem Hodnoty a transparentnost (!!!). Aby se hodně mluvilo, dohadovalo o významu slov, ale hlavně aby se vzbudilo zdání, že se pro země V4 něco dělá. Houby se dělá, jen žvaní, a Jourová navíc už dávno není náš, ale „jejich“ člověk. Nemá s námi dávno společného vůbec nic,“ myslí si advokátka.

Komsomolka Greta Thunbergová

Jana Zwyrtek Hamplová se ve svém textu věnovala i tématu ekologické aktivistky Grety Thunbergové. Tu za její výstup v OSN označila za komsomolku. Češi, podle jejího názoru, nemusí chodit v dějinách daleko, aby bylo možné pochopit, kam Evropa směřuje.

„Když k tomu připočteme, co se děje v ulicích velkých evropských měst, po čem se volá a co se potlačuje, komu se naslouchá a kdo nesmí mluvit, čemu se tleská a za co se odsuzuje, a že pravda se zase schovává „až přijdeme domů“… nemusíme chodit ve svých dějinách daleko, abychom pochopili, kam se Evropa řítí. Když jsem viděla Gretu v hysterické vášni v OSN, jako první mě napadlo – komsomolka mluví na sjezdu KSSS. A to až zamrazí,“ napsala advokátka.

V závěru svého textu Hamplová zmínila, že pokud se Evropská unie „nevzpamatuje“ vystoupíme spolu s ostatními státy V4.

„V4 je nesmírně důležitá, braňme ji a pracujme v ní. Potřebujeme ji, a ještě ji hodně potřebovat budeme,” uzavřela svůj text.