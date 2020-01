„Skutečně děláme vše pro to, abychom ochránili občany ČR.“ Vojtěch zveřejnil prohlášení o koronaviru

Neskrývá, že dostává hodně otázek od obyvatelů země. O tom, co dělá a co udělal jeho resort, ministr informoval na svém facebookovém profilu.

Než uvedl na sociální síti seznam opatření, Vojtěch se obecně vyjádřil k dané situaci a uklidnil občany země.

„Nejprve vás chci ujistit, že skutečně děláme vše pro to, abychom ochránili občany ČR. Níže jsem pro Vás sepsal zatím přijatá opatření. Jsme v nepřetržitém kontaktu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO),“ napsal na začátku svého příspěvku šéf zdravotnického resortu.

Zdůraznil, že WHO zatím nevyhlásila globální stav světové nouze, nicméně vydala jasná doporučení pro země mimo ohniska viru – tedy i pro Evropu, co v současné situaci dělat.

Dále ministr udělal přehled toho, co se již podařilo resortu zabezpečit.

Zdůraznil, že na letišti jsou k dispozici letáky a informační tabule o možných rizicích pro cestovatele a jak mají lidé postupovat, pokud se necítí zdravotně dobře.

Kromě toho na letišti jsou připraveni zdravotníci a v pohotovosti je také Stálá lékařská služba a bezpečnostní hasičská služba.

„Na letišti je také zaveden vstupní namátkový screening, tzn. pokud si zaměstnanec letiště všimne cestujícího, který vykazuje příznaky respiračního onemocnění, ihned o této skutečnosti informuje Stálou lékařskou službu letiště,“ stojí v příspěvku minstra.

Co se týče postupu ministerstva zdravotnictví, resort průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrany veřejného zdraví, praktického lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace.

Úřad má k dispozici Early Warning and Response Systém, díky kterému může průběžně komunikovat na každodenní bázi mezi státy. Jde o urgentní výměnu informací.

Hlavní hygienička o epidemii

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo na svých stránkách během včerejška rozhovor s Evou Gottvaldovou, hlavní hygieničkou, o koronaviru.

„Svět je připravený, máme poučení ze SARS,“ prohlásila. V současné době, podle jejích slov, nedošlo k tomu, co se odehrálo v předchozích případech, kdy bylo nebezpečí šířících se infekcí podceněno.

„Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy,“ řekla hlavní hygienička a dodala: „Víme, že je tam interhumánní přenos (z člověka na člověka). Je identifikován ve velmi úzkém "face to face" kontaktu, takže v rodině, ale ne jednorázovém, nýbrž delší dobu trvajícím. To víme od předcházejících koronavirů SARS i MERS, že to takhle funguje. Nový vir může mít nějaké odlišné vlastnosti, nicméně tuto základní vlastnost bude zřejmě velice dobře kopírovat. Když jsou lidi vedle sebe pět nebo deset metrů a chvilku, neznamená to, že už tady máme nebezpečí.”

Gottvaldová zmínila, že čínská strana v tomto případě spolupracuje se světem na řešení krize. Peking přitom prý činí nejtvrdší kroky, jelikož se země nachází v epicentru nákazy.

Na otázku, zdali je u nás potřeba dělat preventivní opatření, hlavní hygienička odpověděla: „V našich podmínkách mohou být sporadické případy a kolem nich, pokud jsou úzké kontakty, může být klastr (shluk). My máme ale jiné hygienické standardy, i zdrojová zvířata musí na lidi působit v časové řadě delší dobu, aby se proces udržoval. Nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel, aby vzniklo sekundární ohnisko jako v Číně. Když bylo případů SARS po světě osm tisíc, u nás nebyl žádný.“