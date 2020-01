Markéta Šichtařová o Davosu: Žádné fórum, snobárna!

Loni ekonomické fórum v Davosu začalo tím, že účastníci vypustili společný názor, že žádné ekonomické problémy v podobě zpomalení růstu v roce 2019 nehrozí. Podle ekonomky to znamená, že slovo „ekonomické“ v sousloví ekonomické fórum můžeme škrtnout, protože z původně významného setkávání finančníků a ekonomů zbylo jen společenské setkání.

„Ostatně, jak by taky mohl někdo čekat, že fórum třeba poradí, jaký směr monetární politiky by byl pro dnešní svět vhodný, když účastníci poslouchají nedovzdělanou nedospělou holku, jak jim vypráví o svých klimatických obsesích? To není nadávání na Gretu, to je despekt k těm, kteří jsou ochotni jet v takové šaškárně,“ uvedla.

Šichtařová také okomentovala výrok Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippa Grandiho, který upozornil na předpokládaný nápor uprchlíků, které z domovů vyženou klimatické změny. Podle ní imigranti přichází kvůli evropskému sociálnímu systému.

Během rozhovoru bloggerka také promluvila o Jaroslavu Kuberovi, který nedávno náhle zemřel.

„Byl normální. Normální v tom nejlepším a nejvznešenějším slova smyslu. A vždy důsledně hlasoval ekonomicky liberálně a politicky konzervativně – bez ohledu na to, jestli to je, nebo není populární, prostě byl věrný svým zásadám. To už se dneska v politice moc často nevidí,“ řekla.

Také Markéta Šichtařová vyjádřila své mínění ohledně zákona o zákazu zahalování. Podle ní „je to tady uchopené za právně chybný konec hned nadvakrát“, protože pokud už by někdo chtěl uzákonit zákaz zahalování, pak by tento zákaz byl koncipován jako zákaz viditelného nošení náboženských symbolů, a muselo by se týkat všech symbolů a všech náboženství.

Na závěr rozhovoru ekonomka uvedla že „demokracie je ohrožována nikým nevolenými politickými neziskovými organizacemi, které se snaží ovlivňovat chod společnosti podobně jako politické strany, ale na rozdíl od nich neprošly volbami. Třeba Milionem chvilek“.