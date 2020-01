Opravdu Mission Impossible? BIS zabránila prodeji vojenských materiálů do KLDR

Mluvčí BIS Ladislav Šticha pro portál uvedl, že čeští kontrarozvědčíci v minulosti opravdu zabránili obchodu se zbrojním materiálem z Česka přes Afriku a Čínu do Severní Koreje.

Podle Deníku N se o podezřelé činnosti v BIS dozvěděli na přelomu let 2012 a 2013 a svou pozornost věnovali obchodnímu tajemníkovi velvyslanectví KLDR v Praze. Uvádí se, že se diplomat měl zabývat nákupem náhradních dílů pro tanky T-54 a T-55, obrněné vozy BMP-2, BRDM a BTR a také pro letadla L-39 společnosti Aero Vodochody. Mělo také jít i o nákup dronů „s rozpětím přes jeden metr, které měly ve vzduchu vydržet necelou hodinu a byly schopné nést záznamové zařízení“.

Portál také píše, že o nákupy měly zájem tři severokorejské společnosti, které jsou zapojené do zbrojního programu země. Do dodávek zbrojního materiálu se údajně zapojily i tři společnosti z Česka, ale není jasné, které to byly.

Dodává se, že v BIS požádali o vyhoštění diplomata, ale české ministerstvo zahraničí to odmítlo z důvodu, že předtím byl vyhoštěn jeho předchůdce. Diplomat však byl údajně byl donucen k návratu do vlasti.

Na článek Deníku N zareagovali i v české kontrarozvědce. Tam odmítli potvrdit detaily akce, uvedli však, že byla úspěšná.

„Detaily tohoto případu nevyvracíme ani nepotvrzujeme, ale je pravda, že to byla velmi úspěšná akce,“ uvádí se na twittorovém účtu BIS.

Sankce vůči KLDR

Od roku 2006 v reakci na zkoušky jaderných zbraní Rada bezpečnosti OSN několikrát schvalovala proti Severní Koreje sankce, které se týkaly i zbrojního průmyslu země. Byly zakázány dodávky a prodej vojenského vybavení a zbraní, jakož i materiálu, zařízení, zboží a technologií, které lze použít pro vývoj jaderných zbraní. Embargo na dovoz zbraní a zbrojních materiálů schválila i Evropská unie.