Jak budou Česko a Slovensko bojovat proti smrtelnému viru? Babiš a Pellegrini sdělili detaily

„Svolal jsem Bezpečnostní radu státu, protože by opatření proti koronaviru měla být vylepšena. A taky jsem se chtěl se všemi zkoordinovat a slyšet, že děláme pro bezpečnost lidí maximum. Ano, o tom jsem byl ujištěn. Přesto máme novinky, které zavedeme v podstatě okamžitě,“ sdělil Babiš na Facebook.

Posádky letadel přistávajících v České republice by tak měly informovat cestující, že pokud se cítí nemocni, mají se obrátit na zdravotní službu letiště. Aktivnější by měla být i pasová kontrola. „Mluvit s lidmi, ptát se, odkud přiletěli,“ uvedl premiér.

Přednedávnem se na pražském letišti objevila tabule, která informuje cestující o tom, jak by měli postupovat při podezření na nákazu koronavirem. Ta však podle premiéra nestačí, a má být i na přepážkách pasové kontroly, aby se s ní lidé mohli obeznámit ve frontě.

Babiš také dodal, že současně nejde o plošný screening cestujících z Číny – podle hygieniků to není nutné. „Ale budeme to sledovat a to rozhodnutí se může kdykoliv změnit. Důležité je i to, že přímé lety ze zasažené oblasti k nám nelétají,“ uvedl Babiš.

„Jinak můžu ujistit, že nemáme informace o tom, že by v tuto chvíli byl nakažený nějaký Čech, včetně pacientů z Bulovky (pozn. Nemocnice Na Bulovce),“ uzavřel premiér.

V samotné Nemocnici Na Bulovce uvedli, že se na možné nakažené pacienty připravují. Pacienti by měli podlehnout respiračnímu izolačnímu režimu a být přístupní jenom personálu, který bude vybavený ochrannými pomůckami. Přemístění do izolace je však založeno na splnění jak klinického, tak i epidemiologického kritéria – pacient má příznaky onemocnění (horečka, kašel a pocit ztíženého dýchání) a také byl v ohnisku vypuknutí epidemie, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků, nebo se během této doby kontaktoval s nakaženým.

„V současné době disponuje naše infekční klinika dvěma volnými pokoji pro pacienty nakažené. Pokud by se epidemiologická situace významně změnila, budeme flexibilně reagovat a navýšíme počty lůžek,“ uvedla Kristýna Herrmannová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Pellegrini: Situaci nemůžeme podcenit

Kvůli koronaviru svolal krizový štáb i slovenský premiér Peter Pellegrini. Po zasedání politik informoval, že nařídil cvičení na letišti v Bratislavě a hraničních přechodech v obci Vyšné Nemecké a Čierne nad Tisou. Zdůraznil také, že nejrizikovější místa jsou mezinárodní letiště ve Vídní a Budapešti. V této souvislosti požádal občany, aby z nich odlétali, jen pokud je to nevyhnutelné.

„Situaci nemůžeme podcenit. Klinickými testy už byl koronavir potvrzen ve třech případech ve Francii. Čili je definitivně potvrzeno, že virus je v Evropě. Druhá závažná informace je, že pokud se předpokládalo, že virus přešel na člověka ze zvířete, tak nyní se potvrdilo, že se přenáší i z člověka na člověka,“ řekl Pellegrini s tím, že na Slovensku případy nákazy koronavirem potvrzeny nebyly.

Vypuknutí koronaviru 2019-nCoV

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka.

Předpokládá se, že nemocní se nakazili kontaktem se zvířaty na místních trzích s prodejem ryb a jiných živých zvířat, zejména drůbeže.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.

Vědci z Národního centra pro prevenci a kontrolu nemocí Čínské lidové republiky zjistili, že 2019-nCoV je podobný koronaviru z organismu netopýra, který žije ve městě Čou-šan. Čína zakázala prodej a přepravu volně žijících zvířat v souvislosti s šířením nové choroby.

Na pozadí šíření epidemie byl ve 25 regionech Číny zaveden nejvyšší režim reakce na mimořádné události. Úřady země také uzavřely deset měst a část Velké čínské zdi.

Podle čínské ústřední televize poslední údaje svědčí o navýšení počtu nakažených 2019-nCoV. Jde o 2 835 lidí, z nichž 81 přišlo o život.

„K 18:00 (11:00 CET) celkový počet pacientů s pneumonií způsobenou novým typem koronaviru dosáhl 2 835 lidí, z nichž 81 zemřelo, 57 lidí bylo propuštěno z nemocnic,“ bylo uvedeno.